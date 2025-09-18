Pavliček od Turudića očekuje da slučaj kupovine glasova u Vukovaru privede kraju

Vukovarski gradonačelnik i predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček ponovio je upozorio da još uvijek nitko iz DP-a nije ispitan u svezi kupovine glasova u Vukovaru na lokalnim izborima te očekuje od glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da taj slučaj privede kraju.
Oglas
"Kupovine glasova je definitivno bilo. Ja sam jučer rekao sve što sam imao reći glavnom državnom odvjetniku. Mislim da neki mirno ne spavaju. Do sada su ispitani samo članovi Hrvatskih suverenista među kojima i ja osobno i moj zamjenik Filip Sušac, ali nitko od onih koji su u svemu sudjelovali iz Domovinskom pokreta", rekao je Pavliček novinarima u četvrtak.
"Glavnoosumnjičeni Lazić koji se spominje u medijskim natpisima, koji je kupovao glasove za Domovinski pokret za 20, 30 eura i dan danas nije ispitan. U međuvremenu je promjenio broj kako bi sakrio upletenost, a bio je u direktnoj komunikaciji s bivšim gradonačelnikom grada Vukovara i to na sam dan izbora za što postoje svjedoci", kazao je Pavliček.
Dodao je da je policija o svemu informirana, a riječ je, kaže o teškom kaznenom dijelu.
"Neki su zaboravili slučaj Sabo", poručio je, napomenuvši kako postoje indicije i s čijim su se novcem kupovali glasovali.
"Takva ljaga Vukovaru ne treba. U Vukovaru je živote izgubilo 2717 osoba ne samo za slobodu, nego i za demokraciju, a sloboda glasovanja je jedna od stečevina te demokracije. Čekam da državni odvjetnik privede taj sluačj kraju", rekao je Pavliček naklon potpisivanja ugovora o dogradnji vukovarske Osnovne škola Mitnica.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas