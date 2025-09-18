Ključni ukrajinski grad pred padom? Rusi koriste novu taktiku

Prema izvješćima ISW-a, Rusi su zauzeli sjeverne četvrti grada, koristeći neobičnu taktiku premještanja osoblja putem naftovoda kako bi izbjegli ukrajinsku detekciju. Ukrajinski Glavni stožer izvijestio je da je izlaz iz naftovoda pod njihovom kontrolom, a u gradu je u tijeku operacija protudiverzije, uključujući pretraživanje i napade na ruske snage.