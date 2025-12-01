Pet osoba uhićeno zbog napada na antifašiste u Rijeci

Organizatori prosvjednog marša Ujedinjeni protiv fašizma, Inicijativa Građanke i građani Rijeke, na konferenciji za medije u ponedjeljak su ustvrdili da policija "nije osigurala javni red i mir te provedbu zakona", te da nije osigurala sigurnost i zaštitu građana i da je bilo "ozbiljnih propusta u radu PU primorsko-goranske". Najavili su da će "o postupanju riječke policije obavijestiti Ravnateljstvo policije i zatražiti utvrđivanje odgovornosti načelnika PU PGŽ Harija Brnada".