Pet osoba uhićeno zbog napada na antifašiste u Rijeci

Policijska uprava primorsko-goranska izvijestila je da je u službenim prostorijama policije pet uhićenih osoba vezanih uz incidente tijekom prosvjednog skupa Ujedinjeni protiv fašizma u nedjelju u Rijeci, te da je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje.
Oglas
Policijska uprava primorsko-goranska, odgovarajući na novinarski upit za očitovanjem povodom tvrdnji organizatora prosvjednog skupa Ujedinjeni protiv fašizma u Rijeci da policija nije osigurala javni red i mir te provedbu zakona, navodi da je taj skup policija audio-vizualno snimala sukladno odredbama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima.
"Policija je identificirala veći broj osoba vezano za protupravna ponašanja počinjena tijekom i nakon održavanja navedenog javnog prosvjeda. U službenim prostorijama policije trenutno se nalazi pet osoba koje su uhićene te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje", stoji u odgovoru primorsko-goranske policije.
U nastavku policijskog očitovanja stoji da su protupravna ponašanja zabilježena početkom održavanja javnog okupljanja na Jadranskom trgu gdje je skupina osoba ometala održavanje prosvjeda te po završetku javnog okupljanja gdje su nepoznate osobe, po izjavama svjedoka, bacile baklje u njihovom smjeru dok su boravile na terasi ugostiteljskog objekta.
O svemu utvrđenom javnost će biti pravovremeno obaviještena, ističe Policijska uprava.
Organizatori prosvjednog marša Ujedinjeni protiv fašizma, Inicijativa Građanke i građani Rijeke, na konferenciji za medije u ponedjeljak su ustvrdili da policija "nije osigurala javni red i mir te provedbu zakona", te da nije osigurala sigurnost i zaštitu građana i da je bilo "ozbiljnih propusta u radu PU primorsko-goranske". Najavili su da će "o postupanju riječke policije obavijestiti Ravnateljstvo policije i zatražiti utvrđivanje odgovornosti načelnika PU PGŽ Harija Brnada".
Na početku okupljanja sudionika prosvjednog marša na Jadranskom trgu u središtu Rijeke, došlo je tridesetak mlađih osoba, u većini maskiranih lica. Skandirali su razne povike, ponašali se agresivno i verbalno napadali sudionike skupa. Bacali su i petarde među građane. Policija ih je potisnula u pravcu Ciottine ulice.
Protupravna ponašanja zabilježena su početkom održavanja javnog okupljanja na Jadranskom trgu gdje je skupina osoba ometala održavanje prosvjeda te po završetku javnog okupljanja gdje su nepoznate osobe, po izjavama svjedoka, bacile baklje u njihovom smjeru dok su boravile na terasi ugostiteljskog objekta. O svemu utvrđenom javnost će biti pravovremeno obaviještena", naveli su iz policije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas