Izvor: N1

Predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu i saborska zastupnica Marijana Petir u N1 studiju uživo je komentirala javnu raspravu o izmjenama Zakona o trgovini, kojima se planira ograničiti rad trgovina nedjeljom

“Ovaj proces traje jako dugo. U dva navrata sam predlagala u Saboru izmjene Zakona o trgovini, oba puta su usvojene i oba puta su rušene od strane trgovačkih lanaca”, rekla je.

Kako navodi, jedna od programskih stvari koje je tražila je da se uvede slobodna nedjelja za sve zaposlene u trgovini. “Nadam se da će ovakvo rješenje biti prihvatljivo za sve. I za poslodavce i za sindikate”, rekla je.

“Nadam se da se kroz ovaj zakon neće uvoditi nove iznimke. Ministarstvo će pustiti zakon u javnu raspravu, pa ćemo vidjeti koje će primjedbe pristići. Prema zakonu kako je sad koncipiran, poslodavci mogu odabrati koje su nedjelje radne za zaposlenike. Svi će moći raditi 16 nedjelja, a sami će birati koje su to nedjelje”, rekla je.

Kaže da svakog utorka traži očitovanje o puštanju zakona u proceduru. “Nakon javne rasprave dobivaju se primjedbe i zahtjevi za iznimkama. Kada se krenulo prihvaćati iznimke, javili su se drugi koji su rekli ‘ako dajete iznimke njima, morate i nama’. Ovo se vrijeme koristilo za razgovore kako bi se taj broj iznimki smanjio na iznimku. To su prodavaonice u sklopu bolnica, benzinske crpke, kiosci i slično. Dakle, samo ono najosnovnije”, rekla je Petir.

“Vidite da se neke trgovine zatvaraju jer nema radne snage, pa mislim da je i u njihovom interesu da nađemo nekakvo rješenje. Znamo da većinu zaposlenih u trgovinama čine žene, koje će s 45 godina biti u teškom zdravstvenom stanju ako nastave raditi takvim tempom. Tada će biti na teretu zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. To nam nije u interesu. Nedjelja je uvijek bila neradni dan u tjednu u našoj civilizaciji. Neki kažu da se onda može dati drugi slobodan dan, ali to nije rješenje. Jer, kada su svi drugi kod kuće, oni nisu. Ne znam zašto bi to bio problem Hrvatskoj”, rekla je.