"On je nastupio profesorski, gotovo inženjerski. Pretpostavio je da će racionalni argumenti pridobiti birače, no to u ovakvim žestokim kampanjama nije moguće", govori no ističe da je stranku Centar "ostavio na vjetrometini."



"Ni bolji poznavatelji prilika ne zna 11 vijećnika koje stranka ima u vijeću. Puljkovi su svojom pojavom pa i svojim egom - ugušili. Stranka Centar ne postoji", zaključuje Petranović .