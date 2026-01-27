Piletić nakon pregovora sa sindikatima: Polako približavamo stavove

To bi na razini godine bio trošak od 680 milijuna eura gdje smo jasno iskomunicirali da tih mogućnosti u 2026. i 2027. - nema. Dali smo ponudu koja je bolja i povoljnija i da će utjecati na pregovore kada budemo koncem godine pregovarali o osnovici za 2027. u najboljem interesu svih naših 265.000 zaposlenih. Tako da se ide s povećanjem osnovice s 1. travnjem koja bi umjesto 1005 iznosila 1015 eura, 1. kolovoza umjesto 1015 bila bi 1025 i s 1. prosincem ove godine 1035 eura, pojasnio je Piletić.