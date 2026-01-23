Pri tome je apelirao i da se gleda cjelina procesa kojeg su zajedno unaprijedili u proteklih 10 godina u kvalitetnom i iskrenom dijalogu.

Posjetio je i kako moraju voditi računa i o privatnom sektoru i svima koji svojim radom pridonose hrvatskom proračunu i gospodarstvu te zauzeti "optiku" koja je realna i koja omogućuje povećanje, a da pri tome Hrvatska ne dođe u poziciju prekomjernog proračunskog manjka.