Pitali smo iskusnog energetskog stručnjaka koliko će još rasti cijene nafte. "Sjetite se 2022. godine..."

"Sjetite se da su cijene tada odmah otišle iznad 110 dolara za barel, a cijena plina u jednom trenutku čak je otišla preko 300 eura po megavatsatu. No već nakon dva mjeseca cijene su se vratile na prijeratnu razinu. I sada bi moglo biti tako. Ako intenzitet borbenih djelovanja ne bude veći nego što je sada, za mjesec do dva smirit će se situacija s naftom. Može potrajati malo dulje ako se pokažu istinitima vijesti da su oštećeni pojedini elementi naftne infrastrukture poput rafinerija, skladišta i drugoga u zemljama Zaljeva. Posljedice će biti i inflatorni pritisci na različitim tržištima, ali nije to nešto što već nismo vidjeli", kaže Dekanić.