Neki ekonomisti upozoravaju da bi sukob na Bliskom istoku mogao pogurati cijenu nafte iznad 100 dolara po barelu, javlja Sky News.
Oglas
Paolo Zanghieri iz Generali Investmentsa izjavio je da će američko-izraelski rat protiv Irana "vjerojatno trajati mnogo dulje" nego kad je Izrael prošlog ljeta pokrenuo akciju protiv Irana.
Sky News podsjeća da je dvanaestodnevni rat u lipnju 2025. doveo je do kratkotrajnog skoka cijena nafte, nakon čega su se one vratile na prethodne razine.
Donald Trump izjavio je da će američke akcije u Iranu trajati dok se ne ostvare ciljevi te je sugerirao da bi sukob mogao potrajati pet tjedana.
Presudno otvaranje Hormuškog tjesnaca
Zanghieri je rekao da je ponovno otvaranje ključnog Hormuškog tjesnaca za promet presudno kako bi se spriječio daljnji rast cijena.
"Zatvaranje Hormuškog tjesnaca moglo bi smanjiti globalnu proizvodnju nafte za oko 15 do 20 posto!, rekao je.
"OPEC+ je odlučio povećati ponudu za 206.000 barela dnevno, a raspoloživi višak kapaciteta (nešto manje od tri milijuna barela dnevno) mogao bi teoretski nadoknaditi izgubljeni iranski izvoz (1,6 milijuna), dok su rezerve zemalja OECD-a unutar uobičajenog raspona. Ipak, sprečavanje da cijena nafte premaši 100 američkih dolara po barelu ovisi o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca."
Sporadični napadi i postavljanje mina
Zanghieri je dodao da bi djelomični poremećaji zbog "sporadičnih napada" na brodove i postavljanja mina u tjesnacu mogli pogurati cijene nafte na 90 dolara ili više.
"Izravni napadi na naftna postrojenja u Zaljevu naglo bi podigli cijene, ali bi ugrozili i ionako slabe regionalne veze Irana i uznemirili Kinu", rekao je.
Investicijska banka JPMorgan u bilješci je jutros upozorila da bi, ako poremećaji potraju dulje od tri tjedna, proizvođači u Zaljevu mogli iscrpiti skladišne kapacitete i biti prisiljeni obustaviti proizvodnju, što bi moglo gurnuti Brent u raspon od 100 do 120 dolara.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas