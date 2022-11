Podijeli :

Izvor: N1 / Zagreb je naš

Od sredine studenog ove godine djeca koja idu u Osnovnu školu Jordanovac, koja se nalazi u jednoj od najfrekventnijih ulica u Zagrebu, mogu se osjećati sigurnije pri prelasku ceste, nakon što je Vijeće lokalnog Mjesnog odbora Jordanovac prihvatilo ideju njihove članice Vere Vince, čiji je mandat trenutno u mirovanju, o produženju pločnika koje će pridonijeti rješenju prometne zavrzlame u tom dijelu grada. Stvar nije ni blizu gotova, planovi o još sigurnijim ulicama postoje, a o čemu se točno radi pitali smo Veru Vince.

Križanje Kišpatićeve ulice u kojoj se nalazi najveći klinički bolnički centar u Hrvatskoj, Rebro, s Bukovačkom cestom jedno je od najfrekventnijih u gradu i ondje se svakodnevno stvaraju velike gužve. To ne čudi budući da se na istom potezu, osim Rebra, u nastavku ulice Jordanovac nalazi i Klinika za plućne bolesti, a odmah pored i Osnovna škola Jordanovac. Količina automobila koja dnevno prođe kroz te dvije ulice koje se nastavljaju jedna na drugu, premašuje mogućnosti infrastrukture. Osim gustog prometa stanari imaju stalni problem s velikom količinom nepropisno parkiranih automobila, kolona i nervoznih vozača koji voze neprimjerenom brzinom. Promet regulira i usporava nekoliko rotora, ‘ležećih policajaca’ i stupići na dijelovima pločnika koji bi spriječili barem parkiranje ispred škole.

Međutim, kako ulica Jordanovac od svog početka, Laščinske ceste, blago zavija, tako upravo na dijelu kod škole vidljivost postaje slabija. To se osobito odnosi na stranu ceste na kojoj su parkirani automobili pa se pješak prvo mora navirivati ne bi li dobio pregled nad prometom. Premda se ondje nalaze zebre i znakovi da je tu škola, kako nam kaže članica Vijeća Mjesnog odbora Dobri dol, nesreće su bile česte.

“Prema Zakonu o cestama, uspornici ne dolaze u obzir zbog neposredne blizine bolnice, radi vozila hitne pomoći. Mučimo se i s drugim mjerama, kao što je kažnjavanje nepropisnog parkiranja i postavljanje stupića. Trebam spomenuti i to da je kapacitet KBC-a u zadnjih nekoliko godina samo rastao, budući da su se ambulante iz potresom oštećenih bolnica preselile kod njih, a trenutno je u tijeku projekt nadogradnje Rebra koji će tu selidbu učiniti trajnom, te dodati novu garažu i heliodrom. Ja iskreno ne znam kako će naše već preopterećene ulice podnijeti taj dodatni priljev ljudi”, ističe Vera Vince iz Vijeća Mjesnog odbora.

“Svako jutro stoji kolona od Bukovačke do ulaza u Rebro, a hitna pomoć često ne može proći kroz ulicu zbog te kolone i nepropisno parkiranih automobila. I onda ispred osnovne škole imate jednu vrstu ‘fenomena praćke’ gdje se ljudi ispale iz kružnog toka nakon što su stajali u koloni i ne paze na djecu koja prelaze ulicu Jordanovac da bi došla u školu. Jasno se sjećam da je jedna djevojčica ostala nepokretna nakon nesreće na Jordanovcu dok sam ja išla u osnovnu školu. Vijećnici čija djeca sada pohađaju OŠ Jordanovac također imaju iskustva s neugodnim situacijama koje se tamo svakodnevno događaju”, dodaje.

Korak prema boljoj sigurnosti

Problem gustog prometa, posebno u kontekstu velikog broja osnovnoškolaca koji svakokodnevno onuda trčkaraju, počeo se rješavati i ranije. Kako zbog blagog zavoja vozači teško uočavaju pješake, i obrnuto, prvo su oko pješačkog prijelaza postavili stupiće, no nakon toga su odmah pored postavljeni kontejneri, viši od automobila, pa problem nije riješen.

Bilo je jasno da treba pronaći drugo rješenje. Mjesnom se odboru javio i ravnatelj osnovne škole Davor Krnjeta i Vijeće roditelja. Vera Vince je došla na ideju o izbočenju nogostupa prema cesti kako bi pješak, kad zakorači na početak zebre, bio potpuno vidljiv vozačima.

“To je samo dio sveobuhvatnog prijedloga koji smo poslali prema Vijeću gradske četvrti u tri varijante. Svi vijećnici su prihvatili prijedlog, no dogovori sa Sektorom za promet su trajali neko vrijeme. Izuzetno smo zadovoljni s radom Vijeća gradske četvrti Maksimir koje je ne samo podržalo naš prijedlog i zapravo odradilo te dogovore, nego i izborilo da se rješenje primjeni na sva tri pješačka prijelaza prema školi, dok se naš zaključak odnosio samo na ono u sredini. Puno rješenje sadrži i stupiće između dvije trake prije i poslije zebre, kako bi se spriječilo preticanje, treptajući znak upozorenja za školu, izmicanje kontejnera s kolnika, te ograničenje maksimalne brzine kretanja na 30 km/h”, govori Vince.

Rješenje za stupiće je stiglo, no i dalje se čeka njihovo postavljanje, kao i postavljanje novog znaka regulacije prometa.

Dobra je vijest i da kontejneri zbog novog sustava odvajanja otpada više ne smiju biti pozicionirani na cesti i morat će se maknuti s tog mjesta pa će i vidljivost biti bolja.

Djeca na Jordanovcu od prošlog tjedna malo će sigurnije prelaziti cestu, a Vince kaže da se nada da propise i regulaciju prometa oko škola i sličnih institucija neće ograničavati birokracija, da se na ovakva rješenja mora čekati godinu dana i više.

“Osobno smatram da sve prometne površine ispred škola treba kategorizirati kao zaseban tip prometnice i beskompromisno na njih primjenjivati sve mjere usporavanja prometa, te zatvoriti one ceste gdje je to moguće, kao što se to sada radi u drugim europskim gradovima”, ističe Vera Vince.

