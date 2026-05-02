Planinarski dom na Risnjaku ide u ozbiljnu obnovu

Taj Dom, koji je sada zatvoren, u prizemlju ima kuhinju, prostoriju dežurnog, sanitarni čvor i prostranu blagovaonica, na katu sobe s krevetima i u potkrovlju skupnu spavaonicu. Dom ima 43 mjesta za noćenje i nema prilazne ceste, navodi na svojoj mrežnoj stranici Hrvatski planinarski savez.