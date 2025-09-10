Plaža na hrvatskoj obali onečišćena opasnom bakterijom: "Ne preporuča se kupanje"

Pexels

Na plaži Tehnička radiona u Pločama more je onečišćeno fekalijama, odnosno bakterijom Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporuča kupanje, izvijestila je u srijedu Dubrovačko-neretvanska županija.

Onečišćenje fekalijama potvrđeno je tijekom devetog redovitog ispitivanja kakvoće mora, kojeg provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

"Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Tehnička radiona Ploče prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki pokazatelj Escherichia coli", navode iz županijskog Zavoda.

Uzimanje uzoraka mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja o kojem je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša te ostale nadležne inspekcije.