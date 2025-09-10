U STUDIJU UŽIVO
Puhovski: "Milanović bi svake godine trebao dobiti nagradu Novinarskog društva"
Politički analitičar Žarko Puhovski bio je gost Studija uživo N1 televizije gdje se, među ostalim, osvrnuo na prethodno emitiranu izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića danu na tzv. 'diplomatskoj berbi'.
O usuglašavanju Zorana Milanovića i Vlade RH oko popunjavanja upražnjenih veleposlaničkih mjesta, Puhovski je kazao da on na toj listi veleposlanika hoće svoju udio kao i premijer Andrej Plenković. Omjer će vjerojatno biti 2:1 u korist prijedloga Vlade, no Puhovski se puta kakvi će biti kriteriji za imenovanja.
"Ono što nas građane zanima jest hoće li se odustati od kriterija da bi se ta kriza možda mogla riješiti. Drukčije očito ne ide", kazao je.
Ustvrdio je i da Milanović zabavlja medije.
"On bi, po mom sudu, svake godine trebao dobiti nagradu Hrvatskog noviarskog društva jer novinarima daje 20 posto godišnjih aktivnosti. On doista ima problem da temu koja je važna i stav koji je ispravan izvede na važan i ispravan način. Ja zaista mislim da je njegov stav o Izraelu ispravan, ali ne mogu zamislit da o državi s kojom nismo u ratu govori kao o zločinačkoj bandi", kazao je.
"Zbog izjave o Srebrenici mora paziti što će reći"
Osvrnuo se i na Milanovićev stav o sukobu u Gazi i eventualno priznanje Palestine.
"Za njega je problem što nije htio reći za Srebrenicu da je bila genocid pa je u poteškoćama jer sada mora paziti što će reći. A jako rado bi rekao da je u Gazi genocid."
"To je bio takav tip zločina da se na koncu čini irelevantnim rasprava komu to koristi. Dogodit će se da će taj zločin na koncu imati efekte. Izraelu do prije tri, četiri mjeseca nitko u svijetu nije smio ništa reći, osim par skupina prosvjednika. sada više nije tako."
"Ne vidim što smo dobili posjetom izraelskog ministra"
Što se tiče posjeta izraelskog šefa diplomacije Gideona Sa'ara Zagrebu u utorak, gdje ga je primio premijer Andrej Plenković, Puhovski smatra kako je Milanović svojim oštrim protivljenjem tomu bio u pravu.
"Doista ne vidim što Hrvatska pragmatički i realno politički dobiva time što je taj čovjek došao ovdje. Po mom sudu to se nije smjelo učiniti . Ali postoji jedna stvar koji ni Milanović neće spomenuti, a to je da su stalno na strani Izraela Njemačka, Austrija, Italija, Mađarska, Slovačka i Hrvatska kao oni koji (zbog zločina nad Židovima u Drugom svjetskom ratu) imaju transgeneracijsku grižnju savjesti."
"Hrvatska je nevažna u EU, ali to ne koristi"
A na pitanje hoće li Hrvatska, iako se zasad u odnosu spram Izraela drži SAD-a i Njemačke, na koncu se povesti za ostalima i priznati Palestinu, Puhovski je odgovorio kako je uvjeren da hoće.
"Ali na taj način da se zna da to radimo među zadnjima i s figom u džepu i uz opravdanje da smo morali. Hrvatska se neće suprotstaviti većini u Europskoj uniji, iako to može jer je nevažna. Nevažna je u EU-u, ali to ne koristi", kazao je Puhovski.
