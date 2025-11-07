Plenković svjedoči na sudu zbog prijetnji tokara iz Zagorja

Osumnjičeni tokar u svojoj obrani priznao je što je napisao i ispričao se. Živi na minimalcu pa ga je vijest – rekao je sudu – da će Hrvatska financirati BiH zdravstvo - jednostavno iživcirala pa je tako reagirao. Sud ništa nije uvažio - dobio je 30 dana zatvora, a zatim još i 30. Sad i optužnicu.