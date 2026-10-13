plenarna sjednica sabora
Plenković danas podnosi izvješće o stanju nacije
Današnje plenarno zasjedanje Sabora otvorit će premijer Andrej Plenković podnošenjem godišnjeg izvješća Vlade, nakon čega slijedi rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva Plenkovića zbog nezakonitih odlagališta otpada.
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Predsjednik Vlade obvezan je "izvješće o stanju nacije" podnositi jedanput godišnje, na jesenskom zasjedanju Sabora. Bit će ovo Plenkovićevo treće izvješće u trećem mandatu na čelu Vlade, a ukupno deseto otkako je 2016. godine postao premijer.
U izvješću se predsjednik Vlade osvrće na stanje u državi u proteklih godinu dana, probleme s kojima se društvo suočava, aktivnosti koje je Vlada poduzimala kako bi se u Hrvatskoj živjelo i poslovalo bolje, ali i najavljuje mjere i korake za naredno razdoblje.
Nema replika
Premijerovo izlaganje može trajati do sat vremena i zastupnici mu ne mogu replicirati. O njegovu izvješću mogu govoriti samo predstavnici klubova, njih 14, po 20 minuta. Poslovnik nije predvidio pojedinačne zastupničke rasprave, a premijer ima pravo i završno govoriti 20 minuta.
Rasprava o opozivu
Nakon podnošenja izvješća, premijer i članovi Vlade ostat će u sabornici jer je u nastavku predviđena rasprava o SDP-ovom prijedlogu opoziva Plenkovića, koji su podržala 54 zastupnika.
Lijeva i dio desne oporbe traže njegov odlazak zbog slučajeva nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Iz SDP-a ističu kako slučaj otpada u Lici nije izolirani incident već "posljedica koruptivnog sustava koji je Vlada omogućila i koji očito služi otpadnoj mafiji povezanoj s vlasti". Odgovornost za to je, smatraju, prvenstveno na predsjedniku Vlade.
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