Oglas

plenarna sjednica sabora

Plenković danas podnosi izvješće o stanju nacije

author author
Hina , N1 Info
|
13. lis. 2026. 07:13
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_081026_160085609
Patrik Macek / Pixsell / ilustracija

Današnje plenarno zasjedanje Sabora otvorit će premijer Andrej Plenković podnošenjem godišnjeg izvješća Vlade, nakon čega slijedi rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva Plenkovića zbog nezakonitih odlagališta otpada.

Oglas

Predsjednik Vlade obvezan je "izvješće o stanju nacije" podnositi jedanput godišnje, na jesenskom zasjedanju Sabora. Bit će ovo Plenkovićevo treće izvješće u trećem mandatu na čelu Vlade, a ukupno deseto otkako je 2016. godine postao premijer.

U izvješću se predsjednik Vlade osvrće na stanje u državi u proteklih godinu dana, probleme s kojima se društvo suočava, aktivnosti koje je Vlada poduzimala kako bi se u Hrvatskoj živjelo i poslovalo bolje, ali i najavljuje mjere i korake za naredno razdoblje.

Nema replika

Premijerovo izlaganje može trajati do sat vremena i zastupnici mu ne mogu replicirati. O njegovu izvješću mogu govoriti samo predstavnici klubova, njih 14, po 20 minuta. Poslovnik nije predvidio pojedinačne zastupničke rasprave, a premijer ima pravo i završno govoriti 20 minuta.

Rasprava o opozivu

Nakon podnošenja izvješća, premijer i članovi Vlade ostat će u sabornici jer je u nastavku predviđena rasprava o SDP-ovom prijedlogu opoziva Plenkovića, koji su podržala 54 zastupnika.

Lijeva i dio desne oporbe traže njegov odlazak zbog slučajeva nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Iz SDP-a ističu kako slučaj otpada u Lici nije izolirani incident već "posljedica koruptivnog sustava koji je Vlada omogućila i koji očito služi otpadnoj mafiji povezanoj s vlasti". Odgovornost za to je, smatraju, prvenstveno na predsjedniku Vlade.

Teme
hrvatski sabor izvješće o stanju nacije opoziv plenkovića vlada rh godišnje izvješće o radu vlade

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ