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USUSRET raspravi

Plenkovićevih 10 godina: Tko je sve i kad pokušao opozvati premijera?

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N1 Info
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12. lis. 2026. 19:00
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U analizi Nine Kljenak pogledajte tko je sve i kad pokušao smijeniti premijera Andreja Plenkovića, čije vlade upravljaju Hrvatskoj već čitavo desetljeće.

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Podsjetnik donosimo uoči sutrašnje rasprave o SDP-ovom prijedlogu njegova opoziva, koji su podržala 54 zastupnika.

Ovo je već četvrti pokušaj opoziva otkako je na čelu Vlade. Prethodna tri pokušaja, 2017., 2023. i 2024. godine, nisu uspjela.

Screenshot N1
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Ovoga puta inicijativu predvodi SDP, uz potporu 54 oporbena zastupnika, a razlog je afera s nezakonitim odlaganjem opasnog otpada u Gospiću.

Premijer tvrdi da će se nositi s tim prijedlogom kao i svaki put dosad, a oporbu optužuje da joj nije stalo do zaštite zdravlja ljudi i okoliša, već da pitanje otpada koriste u političke svrhe.

Više pogledajte u analizi koju je pripremila Nina Kljenak.

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Teme
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