Plenković najavio: Mijenja se porezni limit za studente, evo koliko će iznositi

Vlada Republike Hrvatske u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava 128. sjednicu.
Oglas
Na dnevnom redu se između ostalog nalazi i Prijedlog odluke o određivanju najviših cijena određenih kategorija proizvoda kao mjera izravne kontrole cijena u trgovini na malo.
Promjena za studente
Prije početka sjednice, premijer Andrej Plenković sudjelovao je na uručivanju ugovora za razvoj studentskog smještaja i najavio da će se podići limiti roditeljima za djecu studente - neoporezivi dio iznosit će 12 tisuća eura. Podsjetimo, od početka 2025. godine, iznos neoporezivog primitka iznosio je 10.800 eura.
"Ovom prigodom želim kazati novost - podići ćemo studentske limite kroz Pravilnik o porazu na dohodak. To znači da je godišnji ukupni neoporezivi iznos primitaka za studente 12.000 eura. Povećanje od 1.200 eura", naveo je premijer.
Sjednica Vlade
Na početku sjednice Vlade, Plenković je istaknuo: "I ove godine obilježili smo Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata, Vukovara, Škabrnje. Koordinacija aktivnosti bila je na najvišoj razini. Zahvalnost hrvatskim braniteljima koji su najviše dali za slobodu jedna je od temeljnih načela kojim se vodimo u našem radu i zato su ovi dani posebno osjetljivi".
Podsjetio je da je Jean-Michel Nicolier posthumno dobio hrvatsko državljanstvo, kao i njegova majka Lyliane Fournier.
"Ministarstvo financija završilo je proces novog izdanja trezorski zapisa namijenjenog građanima. Pristiglo je 27.500 ponuda, vrijednost nešto malo manja od milijardu eura, od čeka je reinvestirano skoro 600 milijuna eura", nastavio je Plenković, prenosi Net.hr.
"Na sjednici Vlade imat ćemo važnu odluku o cijenama određenih prozivoda, uvrstit ćemo na listu s ograničenom cijhenom dodatnih 30 proizvoda ne već postojećih 70. Želimo pomoći najranjivijima, kako bi im olakšali cijene potrošačke košarice, ali djelovali i protiv inflatornih pritisaka", istaknuo je Plenković i dodao da smatraju da su mjere dobre za one koji imaju najmanje prihode.
"Nažalost, imali smo požar u neboderu Vjesnika. Postupno se otrkivaju razlozi zašto je do njega došlo. Nadležno ministarstvo poduzima aktivnosti kako bi se osigurala zgrada u smislu fizičkog osiguranja, a onda i odluke o daljnjoj sudbini zgrade i prestanku opterećenja za prometni sustav Zagreba", naveo je Plenković.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas