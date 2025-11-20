Plenković najavio: Mijenja se porezni limit za studente, evo koliko će iznositi

"Na sjednici Vlade imat ćemo važnu odluku o cijenama određenih prozivoda, uvrstit ćemo na listu s ograničenom cijhenom dodatnih 30 proizvoda ne već postojećih 70. Želimo pomoći najranjivijima, kako bi im olakšali cijene potrošačke košarice, ali djelovali i protiv inflatornih pritisaka", istaknuo je Plenković i dodao da smatraju da su mjere dobre za one koji imaju najmanje prihode.