u Češkoj

Sudarila se dva putnička vlaka: Deseci ozlijeđeni

Hina
20. stu. 2025. 09:51
Češka
Screenshot/X

Dva putnička vlaka u Češkoj sudarila su se u četvrtak, pri čemu je najmanje pet osoba teško, a 40 lakše ozlijeđeno, izvijestili su dužnosnici i lokalni mediji.

Vatrogasne spasilačke službe priopćile su da se nesreća dogodila u regiji oko 132 km južno od Praga. Svi putnici iz oba vlaka evakuirani su, navodi se.

Glasnogovornica regionalne bolnice rekla je za novinsku agenciju CTK da je pet osoba primljeno s teškim ozljedama.

Ministar prometa Martin Kupka rekao je da se nesreća još uvijek istražuje, ali prve informacije ukazuju na to da je jedan od vlakova vjerojatno prošao unatoč signalu u položaju za zaustavljanje.

Teme
policija putnici sudar vlakova vlakovi Češka

