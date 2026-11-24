ODGOVORIO NA "IZAZOV"
Plenković najavio ostavku ako mu zastupnici nabroje 10 spornih ministara. Raspudić: Je li 8 dovoljno?
Saborski zastupnik Nino Raspudić (Drito) osvrnuo se u utorak u slobodnom govoru na izjavu premijera Andreja Plenkovića da će podnijeti ostavku ako mu se navede deset ministara koji su otišli zbog problema sa zakonom, ustvrdivši da bi u razvijenim demokracijama bio dovoljan i jedan ministar.
"Zašto deset, je li primjerice devet ministara koji su otišli zbog problema sa zakonom, a koje je sam izabrao, predsjedao im i pratio im rad, malo? Jel to nedovoljno za ostavku? Jel osam nedovoljno za ostavku?", upitao je Raspudić, ustvrdivši da bi u razvijenim demokracijama bio dovoljan i jedan.
Potom je nabrojio bivše ministre koje je povezao s odlascima iz Vlade zbog problema sa zakonom, među ostalima Gabrijelu Žalac, Darka Horvata, Marija Banožića, Josipa Dabru, Vilija Beroša, Borisa Miloševića, Josipa Aladrovića, Lovru Kuščevića, Tomislava Tolušića, Gorana Marića i Ivana Paladina.
Plenković je u ponedjeljak u intervjuu za Novu TV izjavio da će podnijeti ostavku ako mu novinarka nabroji deset ministara koji su morali otići zbog problema sa zakonom.
Mrak-Taritaš kritizirala reakcije na prosvjed mladih
Anka Mrak-Taritaš (GLAS) u slobodnom govoru kritizirala je reakcije državnih dužnosnika na učenički i studentski prosvjed održan prošlog petka, istaknuvši kako mladi imaju pravo javno iznositi svoje stavove i zalagati se za vlastitu budućnost.
"Godinama slušamo kako su mladi nezainteresirani, pasivni, kako ih ne zanima politika, kako ne izlaze na izbore i kako se ne žele angažirati u društvu. Zamjera im se što odlaze iz Hrvatske, što ne vjeruju institucijama i što ne pokazuju dovoljno interesa za javno djelovanje. A onda, kada se napokon organiziraju i izađu na ulicu i javno progovore o tome kakvu budućnost žele, dočeka ih etiketiranje, omalovažavanje i političke optužbe, i to od najviših državnih dužnosnika", rekla je.
"Izvrgavate ruglu i obilježavate nimalo bezazlenim etiketama"
Posebno je izdvojila ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa koji je prosvjed povezao s međunarodnim pokretom i organizatore nazvao anarhistima, te potpredsjednika Hrvatskog sabora Ivana Penavu koji je organizatore prosvjeda nazvao ekstremnim ljevičarima i komunistima.
"Umjesto da svojim djelovanjem stvarate društvenu atmosferu u kojoj je poželjno da mladi izraze svoje mišljenje i budu angažirani, vi ih zbog toga što se javno zalažu za svoju budućnost izvrgavate ruglu i obilježavate nimalo bezazlenim etiketama", ustvrdila je.
Pupovac: Njima, mladima, nije dovoljno da slušaju kako je bilo
I Milorad Pupovac (SDSS) osvrnuo se na politički angažman mladih u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama, istaknuvši da mladi sve više traže načine kako nezadovoljstvo pretvoriti u političke poruke i zahtjeve za promjenama.
Osvrćući se na prosvjed učenika i studenata u Hrvatskoj, Pupovac je rekao da su njihovi zahtjevi usmjereni na priuštivo stanovanje, bolje uvjete obrazovanja i obnovu politike mira.
"Njima, mladima, nije dovoljno da slušaju kako je bilo. Oni žele čuti i sami reći kako će ili kako bi trebalo biti", poručio je.
"Svim ovim mladima u Francuskoj, u Mađarskoj, u Srbiji i kod nas u Hrvatskoj, uz sve razlike koje između njih i unutar njih postoje zajedničko je jedno, traže drugačiju, bolju, pravedniju i prosperitetniju budućnost. Oni ne žele oživljavanje loše prošlosti kao budućnosti ili održavanje besperspektivne današnjice", dodao je Pupovac i naglasio da smisao politike i političkog djelovanja treba biti stvaranje bolje budućnosti.
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