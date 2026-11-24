"Godinama slušamo kako su mladi nezainteresirani, pasivni, kako ih ne zanima politika, kako ne izlaze na izbore i kako se ne žele angažirati u društvu. Zamjera im se što odlaze iz Hrvatske, što ne vjeruju institucijama i što ne pokazuju dovoljno interesa za javno djelovanje. A onda, kada se napokon organiziraju i izađu na ulicu i javno progovore o tome kakvu budućnost žele, dočeka ih etiketiranje, omalovažavanje i političke optužbe, i to od najviših državnih dužnosnika", rekla je.