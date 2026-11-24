Ilustracija je generirana AI-jem, Wikipedia

Radiotelevizija Herceg-Bosne (RTV HB) sa sjedištem u Mostaru u utorak je proširila televizijsku pokrivenost u zapadnom i središnjem području, pa se njezin program sada može pratiti u gotovo cijeloj Bosni i Hercegovini, izvijestili su iz ove javne RTV kuće koja program emitira na hrvatskome jeziku.

Podijeli

Oglas

Novim proširenjem putem zemaljskih odašiljača digitalni televizijski signal obuhvaća područje općina Travnik, Vitez, Zenica, Žepče, Bugojno, Uskoplje i Jajce i drugih mjesta u središnjem dijelu BiH. U zapadnom dijelu zemlje signal je dostupan na području Livna, Tomislavgrada, Kupresa, Glamoča i Posušja do Bihaća i Cazina u sjeverozapadnom dijelu zemlje.

RTV Herceg-Bosne i dosad se mogla pratiti na području Mostara, Neuma, Čapljine, Stoca, Gruda i Širokog Brijega, kao i na širem području Sarajeva i Banje Luke. Novim proširenjem dodatno je povećana njezina televizijska pokrivenost na području Bosne i Hercegovine.

Kako pratiti televizijski program?

Pojašnjava se kako se program emitira u HD kvaliteti putem zemaljskog digitalnog signala, a za njegovo praćenje potreban je televizor s ugrađenim DVB-T2 prijamnikom ili odgovarajući vanjski prijamnik te zemaljska antena.

Riječ je o jedinoj javnoj radiotelevizijskoj kući u Bosni i Hercegovini koja svoj televizijski program emitira na hrvatskom jeziku, čime ima važnu ulogu u informiranju hrvatske javnosti i praćenju društvenih, političkih, kulturnih i drugih događaja u zemlji.

Dugogodišnji zahtjevi za kanalom na hrvatskom jeziku

Hrvatski politički predstavnici u BiH godinama inzistiraju na uspostavi posebnog televizijskog kanala na hrvatskom jeziku u okviru javnog RTV sustava te zemlje, čemu se protive bošnjačke političke stranke.

RTV Herceg-Bosne se financira sredstvima većinski hrvatskih općina i županija te djelomično iz proračuna Federacije BiH.