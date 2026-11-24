„Za sada bih ostala pri onome što je Studentska lista objavila. Izrazila je neslaganje s tekstom prijedloga, a stradanje Vukovara nije osporila. Kad ta pitanja dođu na stol, vidjet ćemo kako će se o njima razgovarati i što je nova vlast spremna učiniti. Tada će i te riječi dobiti svoju pravu težinu“, rekla je.