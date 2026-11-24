"ISTINA NEMA DVIJE STRANE"
Zastupnica Hrvata u Srbiji: "Studenti nisu osporili stradanje Vukovara"
Studentska lista nije se složila s tekstom prijedloga rezolucije o Vukovaru u Europskom parlamentu, ali nije osporila stradanje toga grada, izjavila je u utorak predsjednica Hrvatske nacionalne vizije (HNV) i saborska zastupnica Jasna Vojnić.
Studentski pokret u Srbiji priopćio je u ponedjeljak da se ne slaže s Prijedlogom rezolucije Europskog parlamenta povodom 35. obljetnice pada i razaranja Vukovara, ocijenivši da taj dokument ne pridonosi objektivnom sagledavanju događaja iz skorašnje povijesti, niti izgradnji povjerenja i pomirenja naroda bivše Jugoslavije.
"U prijedlogu rezolucije gotovo u su potpunosti zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj, uključujući ubojstva, progone, uništavanje imovine i masovno izbjeglištvo. Događaji poput operacija 'Bljesak' i 'Oluja', kao i zločini počinjeni nad srpskim civilima tijekom rata ne mogu biti izostavljeni iz cjelovitog sagledavanja tog povijesnog perioda", navedeno je u priopćenju na mrežnoj stranici studentskog pokreta.
"Nisu osporili stradanje Vukovara"
Vojnić je kazala da nova vlast ne snosi odgovornost za ono što nije počinila, ali preuzima obveze države prema žrtvama i obiteljima koje još traže svoje nestale.
„Za sada bih ostala pri onome što je Studentska lista objavila. Izrazila je neslaganje s tekstom prijedloga, a stradanje Vukovara nije osporila. Kad ta pitanja dođu na stol, vidjet ćemo kako će se o njima razgovarati i što je nova vlast spremna učiniti. Tada će i te riječi dobiti svoju pravu težinu“, rekla je.
Kako je dodala, Vukovar je bio žrtva agresije u kojoj je sudjelovala JNA, a u Srebrenici je počinjen genocid, što je utvrđeno pravomoćnim presudama u Haagu.
„Hrvati su devedesetih organizirano protjerivani iz Srbije i očekujemo da se Srbija o tome jasno očituje. Svaka žrtva zaslužuje poštovanje. Veličanje osuđenih ratnih zločinaca, kao i poricanje ili umanjivanje zločina utvrđenih pravomoćnim presudama, nedopustivo je. Ljudi mogu imati različita sjećanja, ali istina ne može imati dvije strane“, zaključila je Jasna Vojnić.
Zasad bez manjina u vlasti
Vojnić je pozdravila promjenu vlasti u Srbiji, ali je dodala kako ne ohrabruje što među potpredsjednicima novoga saziva državne Skupštine nema predstavnika stranaka nacionalnih manjina niti što se u razgovorima o zastupljenosti manjina ne spominje hrvatska zajednica.
„Promjena vlasti je dobra. Kad oko milijun i pol ljudi prati prijenos sjednice Skupštine, vidi se koliko se promijenila atmosfera u Srbiji. Najveća se promjena dogodila u ljudima. Strah i apatiju zamijenila je nada“, navela je Jasna Vojnić.
Upozorila je međutim da među šest novoizabranih potpredsjednika srbijanskog parlamenta nema predstavnika manjinskih stranaka, ocijenivši da nacionalne manjine, koje čine približno osminu stanovništva Srbije, trebaju imati svoje predstavnike i u tijelima koja donose odluke.
Hrvatska zajednica dala velik doprinos promjeni vlasti
Osvrnula se i na istupe predstavnika Studentske liste u kojima se, kada je riječ o njihovoj zastupljenosti u skupštinskim tijelima, hrvatska zajednica ne spominje.
„Hrvati su proteklih godina bili među najčešćim metama medijskih napada, neutemeljenih optužbi i uvreda. U takvim okolnostima nije uvijek bilo lako javno zastupati vlastitu zajednicu. Pa ipak, naši su ljudi radili na terenu i dali velik doprinos promjeni. Studentska lista pobijedila je i u vojvođanskim sredinama u kojima žive Hrvati“, istaknula je.
Vojnić je rekla da su predstavnici hrvatske zajednice spremni ponuditi svoje iskustvo u rješavanju pitanja manjinskih prava, stečeno tijekom više desetljeća.
„Ovu smo promjenu izborili zajedno i spremni smo preuzeti svoj dio posla. Srbiji je mjesto u Europskoj uniji i na tom putu u nama će imati iskrene sugovornike i suradnike“, kazala je.
U Srbiji je u tijeku konstituiranje institucija Srbije nakon što je na nedavnim parlamentarnim izborima Studentska lista pobijedila Srpsku naprednu stranku Aleksandra Vučića.
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