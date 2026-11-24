VEDRAN OBUĆINA
Vanjskopolitički analitičar: Posljednji ukrajinski napadi su pokazali svu slabost ruske vojske
Vanjskopolitički analitičar Vedran Obućina javio se iz Kaira u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić pa komentirao sukob Ukrajine i Rusije.
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Naime, dojam je kao da se rat preselio prema Africi s obzirom na posljednje eskalacije u Sredozemlju.
"Vrlo zanimljiva situacija. Očito se u ovome trenutku pokušavaju rasporediti snage, ili pokazati snaga, u slučaju veće eskalacije. Tako da obje strane vide što je moguće. Svijet je dosta iznenađen s ukrajinskim potezom, koji je daleko od ruskih granica pokazao sposobnost nanošenja štete ruskim ciljevima", kazao je Obućina pa nastavio:
"To nosi sa sobom cijeli niz globalnih pitanja i što je danas moguće. Odnosno, je li napad na neprijateljske ciljeve u nekoj drugoj zemlji nužno i udar na suverenost tih drugih zemalja. No, nije ovo ništa novo, iranski napadi na američke baze u Perzijskom zaljevu to potvrđuju. Čini se da su ciljevi u drugim zemljama prešutno postali legitimni jer čak ni Ujedinjeni narodi ništa posebno to ne osuđuju."
Tvrdi da su ove sposobnosti Ukrajine zapravo dio zapadne pomoći.
"Pod time mislim na europsku pomoć, koja je dosad bila nevidljiva. Ujedno, pokazuje se slabost ruske vojske, koja nije imala mogućnosti reagirati i zaštititi se. Iako se Rusija pokušava postaviti kao neki faktor između Kine i SAD-a, čini se da ipak nije toliki faktor."
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u jeku novih napada komentirao potencijalno ustupanje teritorija Rusiji pa se postavlja pitanje o tome može li doći do nekakvih presedana.
"Iznimno su neizvjesna vremena, uistinu. Gledajući tu izjavu s aspekta SAD-a, koja pokušava natjerati Ukrajince da pristanu na ustupke, tako nešto se zagovara. No, je li to dobro za Ukrajinu? S jedne strane jest, ako su ljudi tamo proruski orijentirani. Međutim, bez obzira na povijesne konotacije, to pomalo zvuči kao na priču iz 1930-ih kada su zapadne sile radile pritisak na Čehoslovačku, da prepusti Sudete nacističkoj Njemačkoj. Ne želim reći da su Vladimir Putin i Adolf Hitler isti, ali situacija je slična. Pitanje je i gdje prestaju ruski apetiti, ako im se ustupi dio teritorija. No, u situaciji smo kad više ne postoje posebni dobici u ovom ratu, sve se svelo na područje Donbasa, gdje se ne događa ništa pretjerano osim da ljudi ginu. Situacije je to gdje nema napretka", zaključio je Vedran Obućina.
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