"Iznimno su neizvjesna vremena, uistinu. Gledajući tu izjavu s aspekta SAD-a, koja pokušava natjerati Ukrajince da pristanu na ustupke, tako nešto se zagovara. No, je li to dobro za Ukrajinu? S jedne strane jest, ako su ljudi tamo proruski orijentirani. Međutim, bez obzira na povijesne konotacije, to pomalo zvuči kao na priču iz 1930-ih kada su zapadne sile radile pritisak na Čehoslovačku, da prepusti Sudete nacističkoj Njemačkoj. Ne želim reći da su Vladimir Putin i Adolf Hitler isti, ali situacija je slična. Pitanje je i gdje prestaju ruski apetiti, ako im se ustupi dio teritorija. No, u situaciji smo kad više ne postoje posebni dobici u ovom ratu, sve se svelo na područje Donbasa, gdje se ne događa ništa pretjerano osim da ljudi ginu. Situacije je to gdje nema napretka", zaključio je Vedran Obućina.