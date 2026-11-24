"Postoje samo četiri ministra koji su otišli iz Vlade zbog sumnji na kaznena djela dok su bili ministri. Nije 10, nije 30. Da sam na mjestu ovih drugih šestero, podnio bih privatne tužbe protiv svih vas", poručio je premijer SDP-ovim zastupnicima u uvodnom izlaganju predstavljanja prijedloga državnog proračuna za 2027. godinu.