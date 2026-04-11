Plenković: Notorna je laž da EU novca više neće biti, oporba plaši javnost

Poduzetnik i bivši saborski zastupnik Petar Šimić u subotu je na izbornom saboru Zajednice poduzetnika i obrtnika HDZ-a ponovno izabran za predsjednika te Zajednice te je pozvao sve obrtnike i poduzetnike da se suzdrže od podizanja cijena usluga i proizvoda.
Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je da Zajednice poduzetnika i obrtnika za HDZ predstavlja vrlo važnu konzultativnu organizaciju jer uvijek iznjedre pozitivne inicijative za rješavanje konkretnih gospodarskih pitanja.
Plenković je kazao i da je Vlada u proteklih desetak godina pokazala da može napraviti značajan razvojni skok jer je Hrvatska danas na 78 posto prosječne razvijenosti na razini EU i stvara preduvjete za daljnji rast.
Istaknuo je da se Vlada, a posebno oni resori koji su angažirani na europskim temama, kroz pregovore o višegodišnjim financijskom okviru bore za nova financijska sredstva "koja će biti značajna".
Plenković: Notorna je laž da EU novca više neće biti
Poručio je i da oporba plaši javnost da su europska sredstva presušila i da ih neće biti. "To je jedna notorna laž koja se kontinuirano ponavlja", naglasio je. Smatra i da u tezu plasiraju oni kojima je žao što smo danas u EU i oni koji sa procesom pristupanja Hrvatske u EU nisu imali ništa.
Poručio je članovima HDZ-ove zajednice poduzetnika da te teze građanima treba otklanjati i argumentima probijati.
Predsjednik HDZ-a istaknuo je i da, po podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u Hrvatskoj radi 1.723.000 ljudi a nezaposlenih je 71.500. Pri tome u Zagrebu danas ne radi samo 10.000 ljudi. "Mi takvu situaciju na tržištu rada nismo imali nikada", rekao je. Također, da bi se i servisirale sve obaveze koje ima hrvatsko gospodarstvo tu je i oko 135.000 stranih radnika.
Vezano uz energetsku otpornost kazao je da je Hrvatska u svim krizama - od početka ruske agresije na Ukrajinu te situacije na Bliskom istoku - niti jednom nije došla u oskudicu opskrbe energentima.
Osvrćući se na oporbeno banaliziranje kreditnog rejtinga rekao je da to dolazi od onih koji su, dok su bili na vlasti, imali kreditni rejting na razini 'smeća'.
Šimić: Poduzetnici i obrtnici samo uz sinergiju s Vladom mogu ići naprijed
Govoreći o današnjim izazovima vezanim uz inflatorne pritiske, Plenković je kazao da je tu došlo do "pretjeranog refleksa u povećanju cijena". "Ne može baš mali rast cijena naftnih derivata imati utjecaj baš na sve što se u gospodarstvu događa. To nije realno. To je oportunističko stvaranje prostora za veće profite", istaknuo je.
Najavio je da su će kroz Nacionalni plan za razvoj industrije raditi na modernizaciji i digitalizaciji industrije, na čistoj i energetski učinkovitoj industriji te na otpornoj i na inovacijama temeljenoj modernoj industriji.
Šimić je istaknuo da poduzetnici i obrtnici samo uz sinergiju sa Vladom mogu ići naprijed. Istaknuo je da je Vlada kroz sve krize pomagala poduzetnicima i obrtnicima, a sada i oni trebaju pomoći Vladi da se očuva kohezija društva i politička stabilnost.
"Moramo pomoći zaustaviti inflaciju pohlepe pojedinih poduzetničkih grupacija", poručio je.
