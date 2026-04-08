Plenković: Primirje na Bliskom istoku je jako dobro i za nas. Cijene nafte već padaju

author
N1 Hrvatska
08. tra. 2026. 09:21
Premijer Andrej Plenković se obratio medijima prije održavanja aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru.

Na samom je početku komentirao primirje Irana i SAD-a.

"Dobra vijest, vidim da su reagirala i tržišta diljem svijeta, već sad padaju cijene nafte, što je dobro i za nas. Treba vidjeti kako će se razvijati stvar iduća dva tjedna. Nadam se da će biti dogovoren mir, to bi bilo najbolje."

Tijekom jučerašnjeg dana najavljene su izmjene PDV-a.

"Naše intervencije su išle u dva smjera, dio trošarina ide na hrvatski i europski dio. Umanjili smo naš, a u procesu smo i pokušaja umanjiti europski. Dio mjera je i smanjenje stope PDV-a. Tražimo od Sabora da Vladi omogući taj alat, koji bismo koristili u krajnjem slučaju, kao kranju mjeru, da dvotjedno po potrebi smanjujemo stopu PDV-a. Važno je da prijedlog bude pravno utemeljen i da to koristimo ako bude potrebno."

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ