Plenković: Primirje na Bliskom istoku je jako dobro i za nas. Cijene nafte već padaju
Premijer Andrej Plenković se obratio medijima prije održavanja aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru.
Oglas
Na samom je početku komentirao primirje Irana i SAD-a.
"Dobra vijest, vidim da su reagirala i tržišta diljem svijeta, već sad padaju cijene nafte, što je dobro i za nas. Treba vidjeti kako će se razvijati stvar iduća dva tjedna. Nadam se da će biti dogovoren mir, to bi bilo najbolje."
Tijekom jučerašnjeg dana najavljene su izmjene PDV-a.
"Naše intervencije su išle u dva smjera, dio trošarina ide na hrvatski i europski dio. Umanjili smo naš, a u procesu smo i pokušaja umanjiti europski. Dio mjera je i smanjenje stope PDV-a. Tražimo od Sabora da Vladi omogući taj alat, koji bismo koristili u krajnjem slučaju, kao kranju mjeru, da dvotjedno po potrebi smanjujemo stopu PDV-a. Važno je da prijedlog bude pravno utemeljen i da to koristimo ako bude potrebno."
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas