matej mišić

Izglasan novi predsjednik zagrebačkog SDP-a

Hina
11. tra. 2026. 14:12
Matej Mišić
Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić u subotu je jednoglasno potvrđen za novog predsjednika SDP-a Grada Zagreba, nakon čega je poručio da nastavlja raditi na jačanju SDP-a u svim gradskim četvrtima.

"Nakon što smo se u potpunosti konsolidirali, nastavljamo u smjeru jačanja SDP-a u Zagrebu, prvenstveno kroz naše organizacije u gradskim četvrtima i mjesnim organizacijama.  SDP mora biti prisutan od Gajnica do Sesvetskog Kraljevca", rekao je Mišić nakon glasanja delegata na izbornoj konvenciji.

Za potpredsjednike izabrani su Alen Čičak i Suzana Prusec-Kovačić. To je za nas velika čast, ali i obveza da gradimo najjaču stranačku organizaciju u državi, istaknuo je Mišić.

U sljedećih mjesec i pol dana održat će se unutarstranački izbori u svih 17 zagrebačkih gradskih četvrti.

"To će biti prilika da ih sve obiđem, iako sam to činio i proteklih mjeseci. Svi naši amandmani su produkt razgovora i koordinacije između kluba zastupnika u Gradskoj skupštini i naših mjesnih organizacija", rekao je novi predsjednik gradskog SDP-a.

SDP je u Zagrebu dio vladajuće većine zajedno sa strankom Možemo s kojom će, dodaje, nastaviti kvalitetnu suradnju.

Činjenica je da smo mi različite stranke i da se nikad nećemo 100 posto slagati u svemu, ali se u zadnjih deset mjeseci pokazalo da sva neslaganja možemo riješiti razgovorom pa zbog toga nikad nije bilo javnih sukoba između nas i Možemo, kaže Mišić.

PROČITAJTE JOŠ

