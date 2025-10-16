Oglas

Sjednica Vlade

Plenković o pregovorima sa sindikatima: Treba prevladati osjećaj za realnost

Hina
16. lis. 2025. 12:08
12:43
16.10.2025.Zagreb - Odrzana 120. sjednica Vlade Republike Hrvatske u NSK-a. Premjer Andrej Plenkovic Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nakon jučerašnjeg sastanka pregovaračkih odbora Vlade i sindikata državnih i javnih službi, premijer Andrej Plenković izjavio je na sjednici Vlade u četvrtak kako su očekivanja sindikalnih predstavnika dosta velika no da treba prevladati osjećaj za realnost ukupne slike proračuna .

"Ministar Piletić jučer je nastavio razgovore s predstavnicima sindikata, riječ je o razgovorima o dodatku Temeljnog kolektivnog ugovora gdje su, kao što vidimo u medijima, dosta velika očekivanja sindikalnih predstavnika", kazao je premijer na početku sjednice Vlade najavivši nastavak pregovora. 

Podsjetio je na povećanje plaća u državnim i javnim službama, niza drugih materijalnih prava, kao i rasta osnovice za 48 posto u posljednjih godinu i pol dana, te smatra da nakon toga treba "prevladati osjećaj za realnost ukupne slike proračuna".

Vlada je, kako je izvijestio nakon jučerašnjeg sastanka ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, ponudila povećanje osnovice plaće od 1. rujna iduće godine za jedan posto te povećanje naknade za novorođeno dijete u visini pune proračunske osnovice, kao i terenski dodatak na 30 eura.

Sindikati traže rast osnovice za 12 posto što, poručio je Piletić, Vladi nije prihvatljivo te da Vlada toliki trošak ne može planirati u proračunu za iduću godinu.

Teme
Andrej Plenković Vlada sjednica Vlade

