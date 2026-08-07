Što je skuplje?
Ovo su nove cijene goriva? Evo što vozače čeka od utorka
Litra benzina bit će nešto jeftinija, dok cijene dizela i plavog dizela idu gore
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RTL Danas neslužbeno doznaje nove cijene goriva, koje bi trebale vrijediti od idućeg utorka. Napominjemo da je riječ o cijenema koje su trenutne te vrijede do zatvaranja burzi i ako Vlada ne intervenira.
Vozače će tako od utorka na benzinskim pumpama dočekati sljedeće cijene:
Eurosuper 95: 1,60 eura po litri (pad od dva centa)
Eurodizel: 1,77 eura po litri (poskupljenje od tri centa)
Plavi dizel: 1,25 eura po litri (poskupljenje od tri centa)
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