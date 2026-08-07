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Što je skuplje?

Ovo su nove cijene goriva? Evo što vozače čeka od utorka

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N1 Info
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07. kol. 2026. 13:02
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Gorivo
Freepik/Ilustracija

Litra benzina bit će nešto jeftinija, dok cijene dizela i plavog dizela idu gore

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RTL Danas neslužbeno doznaje nove cijene goriva, koje bi trebale vrijediti od idućeg utorka. Napominjemo da je riječ o cijenema koje su trenutne te vrijede do zatvaranja burzi i ako Vlada ne intervenira.

Vozače će tako od utorka na benzinskim pumpama dočekati sljedeće cijene:

Eurosuper 95: 1,60 eura po litri (pad od dva centa)

Eurodizel: 1,77 eura po litri (poskupljenje od tri centa)

Plavi dizel: 1,25 eura po litri (poskupljenje od tri centa)

Teme
benzin cijene goriva dizel poskupljenje goriva vlada

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