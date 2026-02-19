PREMIJER IZ NEW DELHIJA
Plenković: Otklonili smo strahove Srbije o našoj suradnji s Tiranom i Prištinom
Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak u New Delhiju da je tijekom razgovora sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem otklonio strahove Srbije u pogledu obrambene suradnje Hrvatske, Albanije i Kosova.
"Otklonili smo strahove za koje smo razumjeli da postoje u Srbiji od suradnje između ministarstava obrane Hrvatske, Kosova i Albanije. Pojasnio sam da je ta suradnja usmjerena na tehničku suradnju naših resora i da nije usmjerena ni na koji način protiv Srbije. Tako da je to sada, koliko sam vidio iz njegove izjave, prihvaćeno", rekao je Plenković novinarima na marginama samita o umjetnoj inteligenciji u New Delhiju.
Aleksandar Vučić je izjavio u srijedu da mu je Plenković rekao kako suradnja Hrvatske, Albanije i Kosova nije usmjerena protiv Srbije. Vučić je u izjavi novinarima beogradskih medija iz New Delhija rekao da je "dugo razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem" i da su prvi puta govorili o "vojnom savezu Tirane, Zagreba i Prištine."
Srbijanski predsjednik je ranije, sudjelujući na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, rekao da je najveća prijetnja Srbiji upravo taj "vojni savez".
Hrvatska, Albanija i Kosovo potpisali su prošle godine Deklaraciju o suradnji na području obrane i sigurnosti, za koju je rečeno da je usmjerena na stabilnost i sigurnost u jugoistočnoj Europi, podršku euroatlantskom putu te jačanju suradnje i savezništva triju prijateljskih država.
Potrebne "pouzdane i provjerljive informacije"
Plenković je u četvrtak govorio na samitu AI Impact i upozorio da je zbog dostupnosti suvremenih tehnologija poput pametnih telefona i umjetne inteligencije, sve teže razlikovati činjenice od manipulacija.
Kasnije je novinarima ponovio da je "važno da informacije koje imaju utjecaj na građane budu točne, provjerljive, pouzdane, a ne da ljudi budu opterećeni ogromnom količinom informacija, nerijetko potpuno nebitnih".
Dodao je da regulatori i zakonodavci moraju uhvatiti korak s razvojem umjetne inteligencije.
"Razvoj umjetne inteligencije i opći tehnološki napredak događa se zato što imamo izrazito talentirane ljude i inovatore koji ubrzavaju taj razvoj. Na svakom ovakvom samitu imate iskorak o kojemu nismo mogli ni sanjati prije par godina. Međutim, ne može taj cijeli proces biti takav da regulatori, zakonodavci ili međunarodne organizacije kaskaju za nekoliko godina", rekao je premijer.
Plenković s Lulom o iskoraku hrvatskog gospodarstva u Latinsku Ameriku
Plenković se danas sastao s brazilskim predsjednikom Luizom Ináciom Lulom da Silvom, a među temama je bio sporazum o slobodnoj trgovini Europske unije i Mercosura, trgovinskog bloka s Brazilom kao punopravnim članom. Plenković ponavlja da će to biti prilika za hrvatski izvoz te da poljoprivrednici ne bi trebali strahovati.
"Trebao bi otvoriti i šanse hrvatskom gospodarstvu za veću prisutnost naših izvoznika na tržištu cijele Latinske Amerike. Ponavljam taj sporazum ima vrlo jasne zaštitne mehanizme u slučaju da dođe do nekih poremećaja u pojedinim sektorima", rekao je Plenković.
Kasnije u četvrtak sastat će se i s glavnim tajnikom Ujedinjenih naroda Antoniom Guterresom.
