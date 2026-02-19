Plenković: Otklonili smo strahove Srbije o našoj suradnji s Tiranom i Prištinom

"Otklonili smo strahove za koje smo razumjeli da postoje u Srbiji od suradnje između ministarstava obrane Hrvatske, Kosova i Albanije. Pojasnio sam da je ta suradnja usmjerena na tehničku suradnju naših resora i da nije usmjerena ni na koji način protiv Srbije. Tako da je to sada, koliko sam vidio iz njegove izjave, prihvaćeno", rekao je Plenković novinarima na marginama samita o umjetnoj inteligenciji u New Delhiju.