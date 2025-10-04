Plenković pozvao mlade članove HDZ-a da se dokažu kroz “politički fight”

Dokažite se u političkoj borbi protiv protivnika, nemojte spavati u zavjetrini. Nije da će netko drugi stalno primati udarce ili štititi cijeli sistem, a netko ispod kišobrana ili suncobrana živjeti mirno. To tako ne ide, rekao je Plenković. Dodao je i da je glavna lekcija političke akademije biti dovoljno vješt, otvoren, pouzdan i inteligentan s političkim partnerima te kontinuirano voditi razgovore.