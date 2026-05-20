Grdosija se sama pokrenula i nekontrolirano klizila 200 metara: "Kad smo izašli van, vidjeli smo autobus u dvorištu"

Nesvakidašnja prometna nesreća dogodila se u Rijeci u utorak kad je autobus je, iz još neutvrđenih razloga, sam krenuo niz Drenovski put i na kraju probio kameni dvorišni zid jedne pa druge biteljske kuće

Prava tragedija izbjegnuta je jučer na riječkim Brašćinama kada se gradski autobus linije 4, bez vozača i putnika, iz zasad neutvrđenih razloga sam pokrenuo i nekontrolirano krenuo niz Drenovski put.

Incident se dogodio nakon što je vozač autobus zaustavio na početnoj stanici u smjeru centra i nakratko izašao iz vozila. U tom trenutku autobus je počeo kliziti niz strmu ulicu te je u nekontroliranoj vožnji prešao oko 200 metara.

Na putu je udario u zaštitnu ogradu uz cestu, oštetio zid i vrata jedne obiteljske kuće, a zaustavio se tek nakon što je probio kameni zid drugog dvorišta i srušio dva velika stabla, javlja Marinko Glavan iz Novog lista.

“Da nije bilo stabala, završio bi u kući”

Vlasnica kuće u čijem je dvorištu autobus završio, Ankica Trebo, rekla je za Novi list, kako je prizor bio zastrašujući.

“Čuli smo strašan udarac, kao grmljavinu. Kad smo izašli van, vidjeli smo autobus u dvorištu. Srušio je smokvu i veliku palmu stare desetljećima. Da nije udario u stabla, vjerojatno bi završio u kući”, ispričala je vidno potresena stanarka.

Dodala je kako je najveća sreća što u tom trenutku nitko nije prolazio ulicom.

“Ovdje se igraju djeca, prolaze ljudi i automobili. Ne želim ni pomisliti što se moglo dogoditi”, rekla je.

Mještani upozoravali godinama

Stanovnici tvrde da ovo nije prvi sličan slučaj na toj lokaciji. Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Brašćine-Pulac Josip Rupčić kaže da su još nakon ranijeg incidenta tražili izmještanje autobusne trase i izgradnju okretišta.

“Ulica je uska, strma i jednosmjerna, bez autobusnih stajališta. Tražili smo da autobusi više ne prolaze ovuda, ali prijedlog tada nije prihvaćen”, rekao je Rupčić.

Autobus je nakon nesreće ostao dijelom visjeti između ceste i dvorišta, pa će njegovo izvlačenje iz uske i strme ulice biti posebno zahtjevno.