STEZANJE REMENA

FOTO / Velika transformacija Andreja Plenkovića

author
N1 Info
|
26. ruj. 2025. 13:11
26.09.2025., Zagreb
/PIXSELL

Andrej Plenković ove je godine prošao veliku transformaciju, što se jasno vidi na njegovim najnovijim fotografijama iz rujna – premijer je vidno mršaviji u odnosu na proljeće.

Iako ne želi govoriti koliko je točno kilograma izgubio, Plenković priznaje da je promjena načina života bila nužna nakon zahvata na srcu kojem je bio podvrgnut u ožujku. Liječnici su mu preporučili novu prehranu i gubitak kilograma. 

"Sve što sam ranije jeo, na preporuku liječnika morao sam zaboraviti", rekao je premijer u srpnju.

04.02.2025., Zagreb
16.09.2025., Zagreb
02.09.2025., Zagreb
+ 2
Višak kilograma: "Neću o brojevima..."

"Linija? Imao sam zahvat na srcu, ablaciju i savjet liječnika je bio da svakako smanjim težinu. Rekli su mi da skinem što više kilograma, bilo ih je puno, a koliko neću otkriti, neću o brojevima…" rekao je premijer te dodao da se sad puno bolje osjeća, prenio je tada Novi list.

Od tada je postupno smanjivao količinu obroka, usmjerio se na laganiji doručak i umjereni ručak, a večeru gotovo u potpunosti izbacio. Slatkiši su nestali s jelovnika, dok je povrće, osobito u obliku osvježavajućeg gazpacha, postalo stalni dio dnevne prehrane. 

Pet mjeseci dosljednosti donijelo je očite rezultate. 

Teme
ANDREJ PLENKOVIĆ andrej plenković mršaviji premijer mršavljenje premijera

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
