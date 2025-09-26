FOTO / Velika transformacija Andreja Plenkovića

"Linija? Imao sam zahvat na srcu, ablaciju i savjet liječnika je bio da svakako smanjim težinu. Rekli su mi da skinem što više kilograma, bilo ih je puno, a koliko neću otkriti, neću o brojevima…" rekao je premijer te dodao da se sad puno bolje osjeća, prenio je tada Novi list.