FOTO / Velika transformacija Andreja Plenkovića

Andrej Plenković ove je godine prošao veliku transformaciju, što se jasno vidi na njegovim najnovijim fotografijama iz rujna – premijer je vidno mršaviji u odnosu na proljeće.
Iako ne želi govoriti koliko je točno kilograma izgubio, Plenković priznaje da je promjena načina života bila nužna nakon zahvata na srcu kojem je bio podvrgnut u ožujku. Liječnici su mu preporučili novu prehranu i gubitak kilograma.
"Sve što sam ranije jeo, na preporuku liječnika morao sam zaboraviti", rekao je premijer u srpnju.
Josip Regovic/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL
/PIXSELL
Višak kilograma: "Neću o brojevima..."
"Linija? Imao sam zahvat na srcu, ablaciju i savjet liječnika je bio da svakako smanjim težinu. Rekli su mi da skinem što više kilograma, bilo ih je puno, a koliko neću otkriti, neću o brojevima…" rekao je premijer te dodao da se sad puno bolje osjeća, prenio je tada Novi list.
Od tada je postupno smanjivao količinu obroka, usmjerio se na laganiji doručak i umjereni ručak, a večeru gotovo u potpunosti izbacio. Slatkiši su nestali s jelovnika, dok je povrće, osobito u obliku osvježavajućeg gazpacha, postalo stalni dio dnevne prehrane.
Pet mjeseci dosljednosti donijelo je očite rezultate.
