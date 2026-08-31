Plenković: Srbija bi državnim sprovodom za Mladića sebi zatvorila vrata EU-a

Plenković je u ponedjeljak na marginama Bledskog strateškog foruma da je on shvatio da nije riječ o konačnoj odluci, no osudio je tu ideju, naglašavajući da je Mladić ratni zločinac koji je bio „zapovjednik u Kninu te je odgovoran za najteže zločine u Škabrnji i drugim dijelovima Hrvatske”.