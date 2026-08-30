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LJUBILI SLIKU RATNOG ZLOČINCA

VIDEO / Tisuće u RS-u odale počast Mladiću, u Zvorniku skandirali i "Nož, bodljikava žica, Srebrenica"

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N1info
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30. kol. 2026. 18:13
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ratko mladic
Screenshot: X/Istraga.ba

Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u subotu na više lokacija u Republici Srpskoj kako bi odali počast osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, a među njima su bili i sudionici okupljanja na Palama i u Zvorniku.

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Stotine ljudi okupile su se u subotu navečer na Palama, nedaleko od Sarajeva, gdje su palili svijeće i baklje u čast Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske koji je pred Haškim tribunalom pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina.

Mladić je preminuo u četvrtak u 84. godini.

Prema snimkama koje su objavljene na društvenim mrežama, okupljeni su uzvikivali njegovo ime i pjevali pjesme u njegovu čast. Neki su dodirivali i ljubili veliki okvir s njegovom fotografijom, a ljubili su i zastavu Srbije.

Na nadvožnjaku na cesti između Pala i Jahorine postavljen je i veliki transparent s natpisom "Ratko Mladić!", objavilo je Oslobođenje.

Okupljanja su se održala i u Zvorniku, gdje je u subotu navečer bila treća uzastopna noć odavanja počasti Mladiću.

Kako se vidi na snimkama, okupljeni su skandirali njegovo ime, a potom uzvikivali i "Nož, bodljikava žica, Srebrenica", slogan kojim se slavi genocid u Srebrenici iz 1995. godine, kada je pogubljeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka.

Prema izvještajima koji se objavljuju na društvenim mrežama, među sudionicima je bilo mnogo mladića, od kojih su neki rođeni i godinama nakon završetka rata.

Okupljanja u čast osuđenog ratnog zločinca u Republici Srpskoj traju već nekoliko dana. Sudionici javno nose, dodiruju i ljube njegove fotografije i srpske zastave, što je izazvalo oštre reakcije i osude u Bosni i Hercegovini.

Na skupovima se Mladića naziva i "srpskim herojem", dok su u pojedinim pravoslavnim crkvama služeni parastosi.

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