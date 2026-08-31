Njemački list o Ratku Mladiću: "Državna sahrana za masovnog ubojicu?"

Isključenim se može smatrati da će Mladić biti sahranjen u Bosni i Hercegovini, gdje je rođen i odrastao, piše dalje FAZ. "Ne samo da bi u zemlji njegovih najvećih zločina iz političkih razloga bilo nemoguće podići spomen-grob njemu u čast, već to vjerojatno ne bi bilo ni u skladu sa željama obitelji i pokojnika." Mladić je, prema navodima medija u Srbiji, navodno želio biti sahranjen pored svoje kćerke, koja je 1994. u dobi od 23 godine izvršila samoubojstvo.