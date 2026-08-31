skandalozno
U gradu u kojem je počinjen genocid najavljeno okupljanje za ratnog zločinca Ratka Mladića
U Srebrenici je za 2. rujna najavljeno okupljanje povodom smrti Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske koji je pred međunarodnim sudom pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini.
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Poziv je objavljen na plakatu koji Srebrenicu naziva "Srpskom Srebrenicom", izrazom koji je Mladić upotrijebio na snimci iz ljeta 1995. godine.
Mladić je preminuo 27. kolovoza 2026. godine u Haagu, gdje je služio doživotnu kaznu. Njegovo ime ostalo je neraskidivo povezano s ratnim zločinima počinjenima tijekom rata u BiH, uključujući genocid u Srebrenici, pišu Vijesti.ba.
Posebno kontroverzno odjekuje činjenica da je okupljanje najavljeno upravo u Srebrenici, gradu koji je postao simbol jednog od najtežih zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata.
U srpnju 1995. godine ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a međunarodni sudovi zločine u Srebrenici pravno su okvalificirali kao genocid.
Za preživjele i obitelji žrtava javno okupljanje kojim se odaje počast Mladiću predstavlja dodatno poniženje i udar na dostojanstvo žrtava. Njegovo nasljeđe među njima se prvenstveno povezuje s progonom, masovnim ubojstvima i genocidom.
Iako dio srpske javnosti Mladića i dalje smatra ratnim zapovjednikom ili herojem, za žrtve i njihove obitelji on je simbol zločina počinjenih tijekom rata u BiH.
Srebrenica svake godine 11. srpnja okuplja obitelji žrtava, preživjele i brojne građane koji odaju počast ubijenima u genocidu. Upravo zato najavljeno okupljanje povodom Mladićeve smrti u tom gradu izazvalo je brojne reakcije i osude.
Kritičari ga smatraju provokacijom i pokušajem relativiziranja ili prekrajanja povijesti, posebno imajući u vidu činjenicu da je Mladić pravomoćno osuđen za genocid počinjen u Srebrenici.
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