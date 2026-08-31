Vesna Škare Ožbolt: Mladića možda neće ni poslati u Srbiju. Možda će ostati zakopan tamo, u Haagu

"Najoštrije je reagirala BiH, Hrvatska je reagirala prema predsjedniku Skupštine Crne Gore koji je izrazio sućut. Mi smo isto prilično suzdržano reagirali, na razini Ministarstava. Sad se čeka što će biti. Mladić još nije ni dopremljen, i pitanje je da li će i biti dopremljen. Predsjednica Rezidualnih mehanizama Haaškog suda Santana je otvorila istragu kako je Mladić umro. Dok istraga ne završi neće se donijeti nikakva odluka. Možda ga neće ni poslati u Srbiju, možda će tamo ostati zakopan", rekla je Škare Ožbolt.