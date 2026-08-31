smrt ratnog zločinca
Vesna Škare Ožbolt: Mladića možda neće ni poslati u Srbiju. Možda će ostati zakopan tamo, u Haagu
Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt gostovala je u Novom danu i s našom Ninom Kljenak komentirala smrt osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i poruke i reakcije koje dolaze iz Srbije.
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Iz Beograda najavljuju da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti.
"S pravom to izaziva reakcije. Ništa se ne bi ni dogodilo da se ta činjenica prihvatila kao takva, ali nije. To je izazvalo ozbiljne reakcije u cijeloj regiji, na cijelom prostoru bivše Jugoslavije na kojem je Ratko Mladić radio zločine. Najmanje je reagirala EU, jako je slabo reagirala, preko glasnogovornika", rekla je.
Smatra da EU čeka kako će se Srbija stvarno ponijeti.
"Ima tu puno nijansi. Naime, postavlja se pitanje zašto mu nisu oduzeli činove. Srbija ima stroža pravila nego Hrvatska za oduzimanje činova. Tamo, ako si osuđen na godinu dana, oduzima ti se čin. Mi nemamo takvo pravilo. Mladić je general Republike Srpske, pa je tim više problematično zašto bi se najavljivao državni ispraćaj. I to je još jedna nijansa o kojoj treba razmišljati, iako su to još uvijek sve najave", rekla je.
No, s najavom je, kaže, "izletio" ministar pravosuđa, ne bilo tko, ali to je, dodaje, sve rekao medijima Republike Srpske. No, podsjeća da ga nitko nije demantirao iz Vlade Srbije.
"Najoštrije je reagirala BiH, Hrvatska je reagirala prema predsjedniku Skupštine Crne Gore koji je izrazio sućut. Mi smo isto prilično suzdržano reagirali, na razini Ministarstava. Sad se čeka što će biti. Mladić još nije ni dopremljen, i pitanje je da li će i biti dopremljen. Predsjednica Rezidualnih mehanizama Haaškog suda Santana je otvorila istragu kako je Mladić umro. Dok istraga ne završi neće se donijeti nikakva odluka. Možda ga neće ni poslati u Srbiju, možda će tamo ostati zakopan", rekla je Škare Ožbolt.
Svi sad, naglasila je, promatraju ponašanje Srbije.
"Ove izjave koje dolaze iz same Srbije su zastrašujuće. Uglavnom su to provladini i prorežimski mediji, ali ako je i samo jedan dio točan, onda je to stvarno ozbiljno", rekla je.
"Mladić je dobio najveću moguću kaznu koju Haaški sud može izreći, a to je doživotni zatvor. Onaj tko negira ovu presudu, ovu kaznu i veliča Mladića praktički na neki način veliča genocid. A to je nedopušteno, i prema konvencijama. Država koja veliča zločinca koji je osuđen za genocid, za ratni zločin je na svaki način izložena ozbiljnim primjedbama, pa i mogućim sankcijama", rekla je i dodala da je to za Srbiju veliki problem na europskom putu.
Napomenula je da je Sud za bivšu Jugoslaviju sudio na temelju individualizirane krivnje i odgovornosti. "Ali, kad vam država, u ovom slučaju Srbija, počne slaviti i ispraćati s počastima takvog čovjeka, onda ona preuzima i dio odgovornosti", rekla je.
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