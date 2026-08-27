u Haagu
Umro ratni zločinac Ratko Mladić!
Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u 85. godini, prenose beogradski mediji.
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Vijest o smrti potvrdila je njegova obitelj, piše Euronews Srbija i prorežimski mediji.
General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, koji je u Haagu osuđen za genocid i druge zločine, imao je nekoliko moždanih udara, uslijed čega je bio u teškom zdravstvenom stanju, piše N1 Srbija.
Od 2024. godine Mladić se nalazio u pritvorskoj bolnici u Haagu, gdje je bio na palijativnoj skrbi.
Mehanizam u Haagu više je puta odbio zahtjev za privremenim puštanjem na slobodu radi liječenja u Srbiji.
Za koje je zločine osuđen
Osuđen je 2017. godine pred Haškim sudom na doživotni zatvor, a presuda je pravomoćna od 2021. godine.
Proglašen je krivim za: genocid (po dvije točke), zločine protiv čovječnosti (po pet točaka) i ratne zločine (po četiri točke), koje je počinio kao najviše rangirani general Vojske Republike Srpske s ciljem stvaranja Republike Srpske.
Osuđen je, među ostalim, i za genocid u Srebrenici, opsadu Sarajeva i zločine protiv čovječnosti.
Od pravde se skrivao punih 16 godina, a uhićen je u Srbiji 2011. godine.
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