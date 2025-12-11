Oglas

"Ekonomski razvoj"

Plenković veleposlanicima EU-a: Iduće godine Hrvatska ulazi u OECD

author
Hina
|
11. pro. 2025. 16:19
Andrej Plenković
GONZALO FUENTES / AFP

Premijer Andrej Plenković u četvrtak se u Zagrebu sastao s veleposlanicima članica Europske unije na radnom ručku kojemu je domaćin bio veleposlanik Danske, kazavši im da Hrvatske iduće godine očekuje pridruživanje OECD-u, priopćila je vlada.

Oglas

Danska predsjeda Vijećem Europske unije od 1. srpnja do 31. prosinca ove godine, nakon čega ulogu preuzima Cipar. U povodu završetka danskog predsjedanja premijera i veleposlanike EU-a na redovitom susretu ugostio je njezin veleposlanik Ole Henrik Frijs-Madsen.

Na sastanku se razgovaralo o globalnim okolnostima s kojima se suočava Europska unija, političkoj i gospodarskoj situaciji u Hrvatskoj, a najavljeno je i održavanje sastanka na vrhu Inicijative triju mora te sastanka skupine EU-MED u Hrvatskoj iduće godine, stoji u priopćenju.  

Govoreći o ulasku u desetu godinu svog mandata, Andrej Plenković je istaknuo „političku stabilnost  kao važan faktor za realizaciju programskih ciljeva vlade usmjerenih na podizanje kvalitete života građana i konkurentnosti gospodarstva”, stoji u priopćenju. 

Dodao je da Hrvatska iduće godine očekuje pristupanju Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), čime će nakon pristupanja eurozoni i schengenskom prostoru „zaokružiti svoje strateške vanjskopolitičke ciljeve”. Riječ je o organizaciji s 38 članica koja okuplja svjetske demokracije s ciljem jačanja održivog ekonomskog razvoja. 

Plenković je diplomatima rekao da će Hrvatska ove godine po BDP-u po stanovniku dosegnuti 78 posto prosjeka EU-a i da je zemlja postigla A razinu investicijskog kreditnog rejtinga. 

Naglasio je da Hrvatska namjerava doseći NATO-ve ciljeve o izdvajanju 3,5 posto BDP-a za obranu i 15 za povezane aktivnosti do 2035. i da je proteklih dana s Francuskom potpisala ugovor o kupnji samohodnih haubica Caesar MK2, a s Njemačkom o nabavci 44 tenka Leopard 2A8, priopćila je vlada. 

Teme
Andrej Plenković EU Europska unija Hrvatsko gospodarstvo NATO OECD Pristupanje OECD-u Vanjska politika

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ