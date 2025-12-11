Plenković veleposlanicima EU-a: Iduće godine Hrvatska ulazi u OECD

Naglasio je da Hrvatska namjerava doseći NATO-ve ciljeve o izdvajanju 3,5 posto BDP-a za obranu i 15 za povezane aktivnosti do 2035. i da je proteklih dana s Francuskom potpisala ugovor o kupnji samohodnih haubica Caesar MK2, a s Njemačkom o nabavci 44 tenka Leopard 2A8, priopćila je vlada.