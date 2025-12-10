Premijerova doktrina
Kovačević: Europskim liderima nedostaje samorefleksije, po tome se i Plenković uklapa u to društvo
Vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević razgovarao je s našom Ninom Kljenak u N1 studiju uživo. Osvrnuo se, između ostaloga, na doktrinu premijera Andreja Plenkovića objavljenu na stranicama Grand Continenta.
"Taj članak ima neke elemente doktrine. Premijer je objasnio što je Hrvatska htjela biti, što jest i što će ubuduće biti. Odgovor: dio Zapadnog svijeta, u smislu zapadnog civilizacijskog kruga, zapadnih sigurnosnih i političkih asocijacija i stupnja ekonomske integracije. U tom pogledu to je doktrina, ali to se moglo izraziti u četiri do pet rečenica", kaže Božo Kovačević o tekstu koji je potpisao Andrej Plenković.
"Nedostatak toga je da Plenković ništa ne govori o tome što misli da bi taj kolektivni Zapad, EU i NATO trebali raditi ubuduće. Što on misli. On kaže "mi ćemo raditi ono što budu radili drugi". Ali vidim i bitne nedostatke koji su iznenađujući."
"Bitni nedostatak ove doktrine našeg premijera to što ne iznosi prijedlog mogućeg rješenja u Ukrajini. On kaže da to mora biti u skladu s međunarodnim pravom, da to mora biti pravedni mir. Slažem se. Ali kako je moguće ostvariti pravedni mir? Tako da odredbe mirovnog sporazuma budu u skladu s Poveljom UN-a. Kako je to moguće postići? Usuglašenošću stajališta svih stalnih članica Vijeća sigurnosti. O tome naš premijer ne govori."
Dodaje kako tekst povlači određene paralele koje povijesno i pravno nisu opravdane.
"Spomenuo je i Čečeniju. Po njemu je to jedan od primjera ruske intervencije koja krši međunarodno pravo, ali Čečenija nije bila federalna jedinica Sovjetskog Saveza. SSSR se raspao na 15 bivših republika, a Čečenija je bila u sastavu Ruske Federacije prije raspada SSSR-a. Ne opravdavam zločine ruske vojske u Čečeniji, ali međunarodnopravno gledano, to nije isti problem. Čečenija je usporediva s Kosovom ili Katalonijom, ali tu usporedbu naš premijer, siguran sam, neće unijeti u svoju doktrinu.
Kovačević dodaje kako Plenkovićeva doktrina demonstrira arbitrarno i proizvoljno baratanje činjenicama i da pritom pokazuje dozu manjka samorefleksije karakterističnu za sve trenutne europske lidere.
"On kaže da je cilj Rusije srušiti međunarodni poredak temeljen na vladavini prava, ali ne kaže koji je to međunarodni poredak. Rusija se deklarativno bori protiv unipolarnog sustava međunarodnih odnosa, protiv hegemonije SAD-a. Sad joj je ta borba utoliko lakša jer je predsjednik Donald Trump odustao od unipolarnog strukturiranja distribucije moći", dodaje.
"Naš premijer ne kaže tko je počeo narušavati međunarodni poredak u smislu multilateralnih institucija koje jamče predvidljivo ponašanje država? SAD. Tko je onemogućio rad Svjetske trgovinske organizacije? SAD. Koja je od stalnih članica Vijeća sigurnosti jedina naznačila mogućnost da možda više neće biti u UN-u? SAD. O tome premijer ne govori, ali ako doktrinu zasnivate na činjenicama, onda sve relevantne činjenice morate spomenuti", kaže Kovačević.
"Premijer opravdano inzistira da Europska unija ne može biti isključena iz razgovora o europskoj sigurnosti, ali zaboravlja reći da u proteklih 30 godina iz razgovora o europskoj sigurnosti nije smjela biti isključena Rusija, a bila je isključena. Tu je politiku provodila Europska unija i podržavao ju je naš premijer otkako je na vlasti.
"Ta vrsta samorefleksije nedostaje svim europskim liderima, po tome se i naš premijer nažalost u potpunosti uklapa u to društvo."
