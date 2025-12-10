Kovačević: Europskim liderima nedostaje samorefleksije, po tome se i Plenković uklapa u to društvo

"Spomenuo je i Čečeniju. Po njemu je to jedan od primjera ruske intervencije koja krši međunarodno pravo, ali Čečenija nije bila federalna jedinica Sovjetskog Saveza. SSSR se raspao na 15 bivših republika, a Čečenija je bila u sastavu Ruske Federacije prije raspada SSSR-a. Ne opravdavam zločine ruske vojske u Čečeniji, ali međunarodnopravno gledano, to nije isti problem. Čečenija je usporediva s Kosovom ili Katalonijom, ali tu usporedbu naš premijer, siguran sam, neće unijeti u svoju doktrinu.