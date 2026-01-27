Oglas

Plenković: Vlada najoštrije osuđuje zločine počinjene tijekom Holokausta

Hina
27. sij. 2026. 12:50
Zajednicka sjednica Predsjednistva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Predsjednik Vlade Andrej Plenkovic nakon sjednice dao je izjavu okupljenim medijima. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je u utorak u povodu Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta da Vlada najoštrije osuđuje zločine počinjene tijekom Holokausta, te nastavlja djelovati na promicanju tolerancije, međusobnog uvažavanja i poštovanja.

"Obilježavajući Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta s dostojanstvom i dubokim pijetetom odajemo počast 6 milijuna ubijenih Židova te onima koji su bili proganjani uime ideologije koja je na tlu Europe ostavila duboku i trajnu ranu", napisao je Andrej Plenković na društvanoj mreži X..

Istaknuo je da poučavanjem o Holokaustu želimo osigurati da naš obrazovni sustav i nove generacije budu upoznati s poviješću, kako bismo zajedno gradili odgovornije društvo i svijet u kojem se takvo zlo nikada više ne smije ponoviti. 

"Njegujući kulturu sjećanja i trajnog pijeteta koji dugujemo žrtvama, Vlada najoštrije osuđuje zločine počinjene tijekom Holokausta, ustraje u borbi protiv antisemitizma te nastavlja djelovati na promociji tolerancije, međusobnog uvažavanja i poštovanja".

Teme
Antisemitizam Obrazovanje o Holokaustu Sjećanje na Holokaust Žrtve Holokausta

