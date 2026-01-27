Plenković: Vlada najoštrije osuđuje zločine počinjene tijekom Holokausta

"Obilježavajući Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta s dostojanstvom i dubokim pijetetom odajemo počast 6 milijuna ubijenih Židova te onima koji su bili proganjani uime ideologije koja je na tlu Europe ostavila duboku i trajnu ranu", napisao je Andrej Plenković na društvanoj mreži X..