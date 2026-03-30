Bulj ministrici Vučković: Na području Sinja nećete graditi solarnu elektranu veliku kao 500 nogometnih igrališta

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj uputio je u ponedjeljak požurnicu ministrici zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariji Vučković zbog projekta Sunčane elektrane Gala – Obrovac Sinjski tražeći hitan odgovor i povlačenje donesenog rješenja za koje kaže da je suprotno mišljenju stručnjaka.
Oglas
Bulj smatra da je nadležno ministarstvo donijelo odluku suprotno mišljenju stručnjaka i lokalnog stanovništva i da je riječ "o presedanu" jer se, kaže, nikada do sada nije dogodilo da ministarstvo donese odluku koja "ide direktno protiv struke i protiv naroda koji na tom prostoru živi".
Podsjetio je da je dopis pod naslovom: „Protivljenje nacrtu rješenja za sunčanu elektranuGala – Obrovac Sinjski“ poslao krajem siječnja i da još nije dobio odgovor.
U dopisu je upozorio na, kako kaže, kršenje zakonskih procedura, ignoriranje negativnog mišljenja Savjetodavnog stručnog povjerenstva te zanemarivanje volje građana Cetinske krajine, koji su kroz više od 500 prigovora izrazili protivljenje projektu.
"Suprotno mišljenju stručnog povjerenstva, stavu naroda i protivljenju stručne javnosti, donijeli ste pozitivno rješenje o studiji utjecaja na okoliš", napisao je sinjski gradonačelnik ministrici.
"Na području Sinja nećete graditi solarnu elektranu na 25.000 hektara zemljišta"
"To nije samo loša odluka, to je poruka da Vam narod ovoga kraja ne znači ništa", ocijenio je te zatražio hitan sastanak s Vučković naglasivši da je kao ministrica odgovorna za takve odluke i da ih mora obrazložiti ljudima koje ovakve odluke izravno pogađaju.
Bulj je ustvrdio i da se projekti ovog tipa ne smiju provoditi bez suglasnosti i interesa lokalne zajednice, uz očuvanje okoliša i gospodarskih interesa građana.
"Na području Sinja nećete graditi solarnu elektranu na 25.000 hektara zemljišta ili cca 500 nogometnih igrališta, od kojih narod nema ništa. Narod bi od ovoga projekta imao samo više cijene računa, uništen okoliš, ugrožavanje vodosprema i pritoka rijeke Cetine, uništavanje stočarstva i depopulaciju", poručio je Bulj.
"Ovakvim potezima ne pogoduje se stanovništvu ovoga kraja, nego interesnim skupinama koje stoje iza projekta“, zaključio je Bulj, zatraživši hitan odgovor ministrice Vučković.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas