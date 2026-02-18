TKO JE ODGOVORAN?
U Zaboku traje saga oko izvlaštenja vlasnika zbog izgradnje solarne elektrane: "Ne mogu zamislit da se to dogodi u mojem zavičaju"
U Zaboku već mjesecima traje saga oko izvlaštenja 400 vlasnika sa 100 hektara zemljišta zbog izgradnje solarne elektrane privatnog investitora. SDP i Možemo pokrenuli su inicijativu u Saboru i na Ustavnom sudu da se projekt zaustavi. Nekoliko mjeseci kasnije – preokret: župan iz redova SDP-a sumnjiči se za pogodovanje investitoru. Što na sve kažu vlasnici, a što odgovorni – pogledajte u prilogu Katarine Plantak
Robert već 25 godina živi na svojoj djedovini. Bavi se ekološkom poljoprivredom i kaže – ovdje je sve gradio u skladu s prirodom. No sada mu prijeti izvlaštenje jer je na tom području planirana solarna elektrana privatnog investitora.
"Tu živim i imam te životinje, pčele. Prijatelj ima 33 košnice. Sve moje životinje - srne i fazani i muhe i lastavice - na drugoj su zemlji. Izvlaštenje je to, ne mogu zamislit da se to dogodi u mojem zavičaju", kaže.
Proces izvlaštenja počeo je još ljetos, kada je oko 400 vlasnika dobilo rješenja – bez prethodne najave. Na inicijativu stranaka SDP i Možemo! pokrenuta je borba u Hrvatski sabor i pred Ustavnim sudom kako bi se projekt zaustavio. No sada preokret. DORH provodi izvide protiv SDP-ovog župana Željka Kolara zbog sumnje na pogodovanje investitoru, jer upravo županija izdaje lokacijske dozvole. Kolar nije htio pred kamere, ali poručuje da je spreman surađivati s institucijama.
"Povodom informacija o pokretanju izvida Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, ističem da u potpunosti poštujem rad i neovisnost pravosudnih institucija Republike Hrvatske", rekao je.
"Kao župan, ali i kao osoba koja već dugi niz godina obnaša javne dužnosti, uvijek sam postupao u skladu sa zakonom i u najboljem interesu građanki i građana Krapinsko-zagorske županije, te sam u potpunosti spreman surađivati s nadležnim institucijama."
Gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek kaže da je grad učinio sve kako bi zaštitio građane, a na pitanje je li prije nego su krenuli s inicijativom prema saboru i ustavnom sudu razgovarala sa stranačkim kolegom Kolarom, gradonačelnica Zaboka odgovara:
"Pričam sa županom o mnogo tema zato jer su oni osnivači naše osnovne i srednje škole. Konkretno o toj temi, mislim da ne, zato što su to dvije odvojene stranke u postupku."
Iz redova gradskog HDZ poručuju da su od župana tražili objašnjenja, ali odgovore – nikada nisu dobili.
Resorno ministarstvo je provelo nadzor izdavanja lokacijskih dozvola za svih pet solarnih elektrana i utvrdilo određene nezakonitosti. One su bitne jer su dovele do izdavanja lokacijskih dozvola, a one su temelj za izvlaštenje. Na sjednici županijske skupštine u prosincu 2025. godine župan Kolar nas je obavijestio da je zaprimio rezultate nadzora, ali nije ih želio dostaviti na uvid nama vijećnicima i javnosti", kaže Petar Vrančić.
Osim Roberta, i drugi vlasnici su ogročeni. Nezadovoljni su i gradom i županijom i pitaju se – tko je radio u njihovom interesu, a tko u interesu investitora.
"Ljudi su cijelo vrijeme slušali župana sve je po zakonu. Ljudi su imali osjećaj da slušaju nekakvog pravnika od nekih investitora. Ljudi se pitaju tko je izabrao župana i čije interese treba štititi županija", kaže Silvija Kušan.
Razočaran i umoran od svega, Robert kaže da se s tom mogućnošću polako miri.
Oni ne shvaćaju da će se to sve uništiti, što ću ja sad, ako se uništi neka se uništi. Dat ću im, neka sve uzmu.
Izvlaštenje je za sada zaustavljeno. A tek treba vidjeti što će pokazati izvidi DORH i je li župan Željko Kolar doista pogodovao investitoru, a ne ljudima koji su ga birali.
