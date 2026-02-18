Resorno ministarstvo je provelo nadzor izdavanja lokacijskih dozvola za svih pet solarnih elektrana i utvrdilo određene nezakonitosti. One su bitne jer su dovele do izdavanja lokacijskih dozvola, a one su temelj za izvlaštenje. Na sjednici županijske skupštine u prosincu 2025. godine župan Kolar nas je obavijestio da je zaprimio rezultate nadzora, ali nije ih želio dostaviti na uvid nama vijećnicima i javnosti", kaže Petar Vrančić.