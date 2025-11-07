Vukobratović za N1: Čekat ćemo, kao i uvijek, neka bolja vremena

Naša Maja Štrbac razgovarala je s Nikolom Vukobratovićem, predsjednikom Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", o incidentu u Splitu, utjecaju na rad društva i najavljenom Torcidinom prosvjedu.
"Cijeli naš rad, sve naše manifestacije, održavaju se u otežanim okolnostima koje nisu do nas. Nisu nešto što smo htjeli ili očekivali. To je nešto što nam je nametnuto, što je potpuno nepotrebno", kaže Nikola Vukobratović, osvrnuvši se na incident u Splitu.
Dodaje kako se, unatoč tome, programi uglavnom održavaju po planu.
"Ipak bih naglasio da, bez obzira na te otežane uvjete, mi najnormalnije održavamo većinu naših programa; jučer smo imali vrlo posjećenu i kvalitetnu predstavu u Sisku, imali smo već u ponedjeljak koncert klasične gitare u Rijeci koji je prošao sjajno, imali smo otvorenje izložbe u Splitu koje je prošlo sasvim OK. Aktivnosti se najnormalnije nastavljaju, unatoč ovoj situaciji koja se odvija oko nas. Mi kao srpska zajednica nismo participanti u ovome što se događa osim kao pasivni objekt."
Nije htio dublje ulaziti u pitanje najavljenog prosvjeda Torcide. To je, kaže, nešto čime bi se drugi trebali baviti.
"Ne znam kako da komentiram prosvjed Torcide. Ne bih ulazio u analize niti me, da budem iskren, pretjerano zanima kakvog to sve smisla ima. Kakve veze to sve zajedno ima s Hajdukom i Torcidom? Kako je došlo do toga da smo nogometna društva pretvorili u političke organizacije, još na marginalnom spektru ideologije. To je pitanje za nekog drugog. Mi ćemo svoje programe izvršavati onako kako je predviđeno, radit ćemo svoj posao dok god možemo."
Za kraj, dodao je kako ne brine za budućnost programa, ali i poručio ljudima da i dalje dolaze na manifestacije koje su godinama dio kulturnog života ne samo Splita i Zagreba, nego i drugih hrvatskih gradova.
"Posjećenost, kakva god bude, bit će. Čekat ćemo, kao i uvijek, neka bolja vremena. Danas u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu otvaramo zanimljivu izložbu, koja se tiče legata poznatog povjesničara umjetnosti Dejana Medakovića. Radi se o vrjednijim artefaktima i slikama iz kolekcije uglavnom modernih likovnih umjetnika iz Srbije. Siguran sam da će biti vrlo posjećena, bez obzira na nacionalnost ili porijeklo gostiju."
"Ne možemo do kraja utjecati na neka druga događanja, mi ćemo nuditi svoje besplatne programe kao što ih nudimo svih ovih godina. Za njih postoji interes, nadam se da se ljudi neće uplašiti jer mislim da za to uglavnom nema osobitog razloga. To su besplatni kulturni programi otvoreni svima, svi ih rado posjećuju godinama, nema razloga da se oni ne nastave odvijati", kaže Vukobratović.
