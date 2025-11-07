Vukobratović za N1: Čekat ćemo, kao i uvijek, neka bolja vremena

"Ne znam kako da komentiram prosvjed Torcide. Ne bih ulazio u analize niti me, da budem iskren, pretjerano zanima kakvog to sve smisla ima. Kakve veze to sve zajedno ima s Hajdukom i Torcidom? Kako je došlo do toga da smo nogometna društva pretvorili u političke organizacije, još na marginalnom spektru ideologije. To je pitanje za nekog drugog. Mi ćemo svoje programe izvršavati onako kako je predviđeno, radit ćemo svoj posao dok god možemo."