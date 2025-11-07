PREMIJEROVA PORUKA
Plenković o prosvjedu Torcide: Trebaju se zapitati zbog čega prosvjeduju
Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na obilježavanju Dana Hrvatskog generalskog zbora u Zagrebu.
Nakon prigodnog obraćanja okupljenima, dao je izjavu medijima. Glavna tema jest incident u Splitu 3. studenoga, kao i prosvjeda Torcide sutra od 11 sati, kojim se daje podrška onima koji su izveli incident.
"Stvorili smo državu koja ima svoj Ustav, zakon i vrijednosti. Državu u kojoj se svi moraju dobro osjećati. Hrvatski narod, Hrvati, ali i svi pripadnici nacionalnih manjina. Gledali smo proteklih mjeseci histerične reakcije ljevice, koja je vidjela u svemu povijesni revizionizam i ustaštvo. Takva situacija kreira atmosferu tenzija, polarizacije i podjela. Dapače, ta ljevica optužuje Vladu i mene osobno kao promotore ustaštva. Naravno, to niti je naš stav niti postoji razlog zašto bi nam se tako nešto pripisalo", rekao je premijer Plenković.
"Što da se to dogodilo Hrvatima u Vojvodini?"
Kritizirao je SDP i Možemo.
"Govore o imaginarnom duhu iz boce iako je koncert Thompsona dopustila gradska vlast u Zagrebu, iz straha pred pola milijuna ljudi. U tom se kontekstu dogodio incident u ponedjeljak. I, nakon toga, u ime cijele Vlade, osudili smo to. Nitko racionalan to nije osudio. Što da se to dogodilo Hrvatima u Vojvodini? Da im se pojavilo stotinjak maskiranih osoba?"
Što se tiče prosvjeda, poziva ih da se zapitaju organizatori protiv čega.
"U mandatima naše tri Vlade napravilo se mnogo za dignitet Domovinskog rata, prava branitelja, jačanje vojske, policije, napredak u pronalasku nestalih osoba... Nema argumenta koji bi mogao osporiti to što radimo, ali ono što se na političkoj sceni događa jest nezadovoljstvo opozicije. Imate frustriranu ljevicu pa mora reći da nešto radi, kao i krajnja desnica koja je nesretna ako nije dio vladajuće većine."
Smatra da ljude ne zanimaju teme ustaštva nego ekonomskog statusa i životno standarda općenito.
"Mi smo u kontinuiranom naporu aktera, koji nisu relevantni, da stvore ozračje krize. Situacija je u Hrvatskoj mirna, kreira se zapaljiva atmosfera. Poruka je da svi zajedno objašnjavamo ljudima što se zbiva. Oni lako budu izmanipulirani. Bili su u uvjerenju da šaljemo vojsku u Ukrajinu. To je bila glavna tema predsjedničke kampanje i nikome ništa."
"Stvaraju se nenormalna i agresivna histerija"
Naglasio je da u Hrvatskoj svi moraju imati svoja prava, tako i srpska manjina.
"Ništa se neće dogoditi vrijednostima Domovinskog rata i braniteljima ako se održi folklorna manifestacija kao ona u Splitu."
Ne strahuje da će tijekom prosvjeda Torcide doći do eskalacije.
"Nikoga racionalnog nisam sreo da nije osudio onaj događaj. Živimo u Hrvatskoj gdje se stvaraju nenormalna i agresivna histerija, a dijelu ljudi je toga dosta pa dolazi do reakcija. Policija i DORH rade svoj posao."
Jedan od uhićenih u Splitu je član HDZ-a.
"Vjerujem da će svi koji su privedeni uzeti odvjetnika pa objasniti što su tamo radili. Ne znam o toj osobi ništa, ali svi koji ga znaju govore o njemu samo najbolje i da se tamo našao slučajno."
Čuo se s Miloradom Pupovcem, kojem se prijetilo i SDSS je to prijavio.
"Često je suočen s prijetnjama pa kad se to intenzivira i bude ih malo više, prijavi ih", zaključio je Andrej Plenković.
