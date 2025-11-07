"Stvorili smo državu koja ima svoj Ustav, zakon i vrijednosti. Državu u kojoj se svi moraju dobro osjećati. Hrvatski narod, Hrvati, ali i svi pripadnici nacionalnih manjina. Gledali smo proteklih mjeseci histerične reakcije ljevice, koja je vidjela u svemu povijesni revizionizam i ustaštvo. Takva situacija kreira atmosferu tenzija, polarizacije i podjela. Dapače, ta ljevica optužuje Vladu i mene osobno kao promotore ustaštva. Naravno, to niti je naš stav niti postoji razlog zašto bi nam se tako nešto pripisalo", rekao je premijer Plenković.