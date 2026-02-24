Počeo probni rad Centra za gospodarenje otpadom Babina gora

U Centru za gospodarenje otpadom Babina gora u utorak je počeo probni rad postrojenja za mehaničko-biološku obradu, a direktorica tvrtke KODOS koja centrom rukovodi Marija Tufeković je dolazak prvog kamiona nazvala povijesnim trenutkom.
Tamo će se zaprimati otpad iz Karlovačke županije i dijelova Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske, a prikupljat će se posredstvom četiri pretovarne stanice koje se nalaze u Karlovcu, Ogulinu, Slunju i Otočcu, izvijestili su iz Karlovačke županije.
Godišnji kapacitet centra je 30.000 miješanog komunalnog otpada.
Probni rad će trajati do 10. lipnja, a od 10. ožujka do 10. svibnja će biti pod punim opterećenjem, rekla je direktorica Tufeković te dodala da je tehnički pregled predviđen u lipnju, da bi krajem kolovoza ili početkom rujna centar počeo sa službenim radom, i to kao prvi takav u kontinentalnoj Hrvatskoj.
Karlovačka županica Martina Furdek Hajdin je rekla da svatko kao proizvođač otpada odvajanjem na kućnom pragu može pridonijeti prihvatljivosti cijene obrade otpada.
Ukupna novčana vrijednost uspostave centra je veća od 80 milijuna eura s porezom na dodanu vrijednost.
Od tog iznosa, 62,2 milijuna eura su za Europsku uniju prihvatljivi troškovi i ona je ulaganje sufinancirala bespovratno s 40,6 milijuna eura. Ostatak novca su osigurali država, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Županija karlovačka i županije, gradovi i općine kao osnivači.
