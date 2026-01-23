Izdana okolišna dozvola za Centar za gospodarenje otpadom kod Karlovca

Direktorica karlovačke tvrtke Kodos Marija Tufeković izvijestila je u petak da je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije izdalo okolišnu dozvolu koja će omogućiti probni rad centra za gospodarenje otpadom na Babinoj gori početkom veljače.
Tufeković je na konferenciji za novinare objavila da su pretovarne stanice dovršene, sve građevinske dozvole ishođene, a radovi su u završnoj fazi. Za početak probnog rada ključno je bilo ishođenje okolišne dozvole koju su u Kodosu preuzeli u četvrtak.
Taj je dokument važan jer osigurava zaštitu zraka, tla i vode, a sadrži knjigu uvjeta po kojima se mora poslovati na Babinoj gori, sva mjerenja i emisije koje treba kontrolirati i osigurati da zbog rada centra za gospodarenje otpadom ne dođe do onečišćenja.
"Početkom veljače ćemo preuzimati otpad od komunalnih društava, izvođač će ga obrađivati u centru, pratit ćemo izlazne parametre i kontrolirati je li postrojenje onakvo kakvo smo tražili kada smo ga naručivali", rekla je Tufeković.
Potom će Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine obaviti tehnički pregled, a zatim kreće postupak izdavanja uporabne dozvole.
Projekt uspostave centra je uglavnom financiran novcem Europske unije, a njegova ukupna novčana vrijednost iznosi više od 80 milijuna eura.
"Sada smo na 80 posto financijske realizacije projekta, a očekujemo da ćemo biti u financijskom okviru koji smo dogovorili", kaže Tufeković.
Karlovačka gradska uprava izvjestila je da bi redovan rad centra trebao početi u rujnu.
