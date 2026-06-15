Velike razlike
Gdje će Nijemci na godišnji? Usporedili cijene, spominje se i Hrvatska
Ljetni odmor u europskom inozemstvu ne mora nužno predstavljati veliki financijski izdatak. Prema najnovijim podacima njemačkog Saveznog statističkog ureda (Destatis), u pojedinim europskim državama troškovi smještaja i ugostiteljskih usluga znatno su niži nego u Njemačkoj, a u nekim slučajevima putnici mogu uštedjeti gotovo polovicu ukupnih troškova.
Oglas
Jug i istok Europe nude najveće uštede
Prema podacima za travanj 2026. godine, najpovoljnija destinacija među analiziranim zemljama bila je Sjeverna Makedonija, gdje su cijene hotelskog smještaja i restoranskih usluga bile čak 52 posto niže nego u Njemačkoj. Odmah iza nje nalazi se Bugarska s cijenama nižima za 47 posto.
To znači da bi usluga koja u Njemačkoj stoji 100 eura, u Sjevernoj Makedoniji prosječno stajala tek oko 48 eura. Među povoljnijim destinacijama ističu se i Crna Gora, gdje su cijene 39 posto niže, Portugal s 30 posto nižim cijenama te Španjolska s razlikom od 22 posto.
U Češkoj turisti također mogu ostvariti značajne uštede, budući da su cijene u prosjeku 30 posto niže nego u Njemačkoj. Dodatna prednost pojedinih odredišta jest njihova dobra prometna povezanost, zbog čega su lako dostupna automobilom ili vlakom, piše Fenix Magazin.
Hrvatska i Italija među skupljima na jugu Europe, ali i dalje povoljnije od Njemačke
Među tradicionalno popularnim turističkim odredištima, Hrvatska i Italija ubrajaju se među skuplje zemlje južne Europe. Ipak, obje su i dalje nešto povoljnije od Njemačke. U Hrvatskoj su cijene u prosjeku niže za devet posto, u Francuskoj za četiri posto, a u Italiji za dva posto.
S druge strane, pojedine europske zemlje imaju više cijene od Njemačke. U Austriji je razina cijena gotovo jednaka njemačkoj, dok su Belgija i Nizozemska skuplje za 13, odnosno 14 posto.
U sjevernoj Europi razlike su još izraženije. U Finskoj i Švedskoj cijene su približno deset posto više nego u Njemačkoj, dok je Norveška skuplja za čak 34 posto. Najskupljim odredištem pokazao se Island, gdje su troškovi gotovo 49 posto viši od njemačkog prosjeka. Na sličnoj razini nalazi se i Švicarska.
Stručnjaci ističu da pažljiv odabir destinacije može značajno smanjiti troškove ljetovanja, a dodatne uštede moguće je ostvariti pravodobnim rezervacijama smještaja i prijevoza te putovanjem izvan vrhunca turističke sezone.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas