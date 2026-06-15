Gdje će Nijemci na godišnji? Usporedili cijene, spominje se i Hrvatska

U sjevernoj Europi razlike su još izraženije. U Finskoj i Švedskoj cijene su približno deset posto više nego u Njemačkoj, dok je Norveška skuplja za čak 34 posto. Najskupljim odredištem pokazao se Island, gdje su troškovi gotovo 49 posto viši od njemačkog prosjeka. Na sličnoj razini nalazi se i Švicarska.