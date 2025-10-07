U Hrvatskoj nedostaje 31 posto primarnih pedijatara: "Postoji i rizik od odgođenog liječenja"

Pexels/Ilustracija

U Hrvatskoj nedostaje 31 posto pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti tako da neka djeca nemaju svog primarnog pedijatra, upozorilo je u utorak strukovno društvo te pozvalo na hitne mjere kako bi se osigurala dostupna i kvalitetna zdravstvena skrb za svako dijete.

Pedijatara nedostaje i u pojedinim županijskim bolnicama, npr. u Gospiću, Puli i Zadru, no najalarmantnija je situacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti gdje se manjak pedijatara u 18 godina više nego udvostručio, s 12 posto u 2007. na 31 posto u 2025., upozorava u priopćenju Hrvatsko pedijatrijsko društvo Hrvatskog liječničkog zbora.

“Neka djeca ostaju bez svog primarnog pedijatra, nema liječnika koji kontinuirano prati dijete jer su česte zamjene, pedijatri postaju i fizički sve udaljeniji od mjesta gdje djeca žive. Postoji i rizik od odgođenog postavljanja dijagnoza i liječenja", upozorava predsjednica pedijatrijskog društva Aida Mujkić.

Napominje da ova situacija opterećuje bolničke hitne službe koje preuzimaju ulogu primarnih pedijatara.

"Skuplja zdravstvena zaštita s lošijim ishodima"

"U konačnici imamo skuplju zdravstvenu zaštitu s lošijim ishodima. Ako se hitno ne poduzmu mjere za promjenu ovakvog stanja, posljedice po život i zdravlje djece pa time i cijelo društvo mogle bi biti vrlo ozbiljne”, ističe Mujkić.

Šibensko-kninska županija, u kojoj se održava kongres, jedna je od sedam županija u kojima nedostaje više od 40 posto pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Kritična je situacija još u Međimurskoj, Varaždinskoj, Sisačko-moslavačkoj, Brodsko-posavskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Ličko-senjskoj županiji.

Podaci Hrvatske liječničke komore (HLK) pokazuju da sva djeca u Hrvatskoj u praksi nemaju jednak pristup pedijatrijskoj skrbi, dok prosječno na jednog primarnog pedijatra dolazi čak 1398 djece.

Situacija je ozbiljna i u bolnicama na što također upozoravaju podaci HLK-a.

"Neprimjereno radno opterećenje"

“Skoro dvije trećine bolničkih pedijatara istodobno pokriva više rodilišta i smatra da su izloženi neprimjerenom radnom opterećenju. Također, svaki drugi bolnički pedijatar redovito radi i u svoje slobodno vrijeme”, upozorava Joško Markić, predstojnik Klinike za dječje bolesti splitskog KBC-a.

Naime, Hrvatska je liječnička komora krajem 2024. provela drugi val longitudinalnog istraživanja “Studija hrvatskog liječništva” koje pokazuje da više od 90 posto bolničkih pedijatara redovito radi prekovremeno, od čega njih 72 posto radi između 20 i 120 prekovremenih sati mjesečno.

Hrvatsko pedijatrijsko društvo Hrvatskog liječničkog zbora ovoga će tjedna od 9. do 12. listopada u Šibeniku održati kongres na kojemu će manjak pedijatara biti goruća tema.

Ministarstvo zdravstva uputilo je jučer u javno savjetovanje Nacionalni plan specijalizacija za razdoblje 2025.–2029., kojim je predviđeno raspisivanje 250 specijalizacija u pedijatriji.