Hrvatski liječnički sindikat: Nije normalno da liječnici godišnje odrade više od tri milijuna prekovremenih

Sindikat upozorava i na nelogičnosti u raspodjeli prekovremenog rada – primjerice, u jednom velikom kliničkom bolničkom centru čak 62 posto prekovremenih sati odrađeno je u ljetnim mjesecima kada je cijena sata manja. „Ako tomu pridodamo i prikrivene sate kroz rad po pozivu, jasno je da se radi o neodrživoj situaciji. Liječnici su ljudi, nisu roboti. Kada znamo sve ovo, nije ni čudno što odlaze“, naglasila je predsjednica HLS-a.